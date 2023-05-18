Куда поедут россияне летом и как сегодня сэкономить на отдыхе

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На сложившуюся международную обстановку летний отдых ответил ростом цен: для россиян поездки в отпуск в среднем стали дороже на 15–20%. В результате туристы начали активнее интересоваться более легкодоступными направлениями: странами СНГ, Кавказом, севером России. Где будут отдыхать наши соотечественники и куда отправиться, чтобы не встретить толпы туристов? «Фонтанка» узнала у экспертов.



Чтобы сэкономить, наши соотечественники теперь ищут новые решения: отправляются в зарубежные страны в «несезон», выбирают более доступные отели или апартаменты, а также отдают предпочтение отдыху в формате поездки выходного дня. Всё больше как самостоятельных, так и организованных туристов предпочитают путешествовать по России — не только из-за существующих ограничений, но и по велению души.

Где будут отдыхать самостоятельные путешественники

Если сравнить с ситуацией год или два назад, количество мест, куда можно поехать, не уменьшилось, а даже выросло. «Большинство стран окончательно сняли ковидные ограничения, снизились риски отмены рейсов. Так что турбулентность, связанная с выездным туризмом, снижается», — уверяет тревел-эксперт Светлана Демидова.



Среди новых зарубежных направлений, которые пока только выходят «в массы», — Иран. А еще всё популярнее среди россиян становятся страны СНГ. «Казахстан активно продвигают как курортное направление — в Актау, на берегу Каспийского моря, не так давно открылась сетевая пятерка с аквапарком. В Кыргызстане набирают популярность летние туры на озеро Иссык-Куль. В Узбекистан едут за маршрутом по Великому Шелковому пути, гастрономией, красивейшим метро Ташкента», — продолжает Светлана Демидова. Если внутри России Алтай, Камчатка, Кавказ и Кольский полуостров давно пользуются популярностью, то Сахалин и Курильские острова «выстрелили» только в прошлом году. Люди начинают интересоваться Чукоткой, Шантарскими островами, Горной Шорией, Магаданом, яхтингом на Новой Земле, Ладожском озере и в Архангельской области.

Россияне едут в Кыргызстан на озеро Иссык-Куль и за шикарными горными видами Фото: Adobe Stock Всё больше туристов открывают для себя Дальний Восток: например, остров Сахалин Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Как и раньше, самостоятельные путешественники из России во время отдыха предпочитают жить либо в отелях, либо в апартаментах. «Около 50% туристов выбирают коллективные средства размещения, другие 50% — квартиры», — говорит директор ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов.

Есть ли способы сэкономить

Независимо от того, путешествуете вы сами или предпочитаете покупать готовые туры, при правильном подходе отдых может обойтись вам дешевле, чем кажется. Эксперты поделились с читателями «Фонтанки» следующими советами.

Если хотите отдохнуть летом, выбирайте билеты и гостиницы уже сейчас. Стоимость тура за два месяца до поездки может быть в два раза ниже, чем за две недели до отправления.

Внимательно изучайте, что входит в стоимость билетов и проживания в гостинице. Зачастую авиакомпании и отели предлагают дешевые варианты, при выборе которых туристам всё равно приходится доплачивать за важные услуги и опции.

Пользуйтесь программами лояльности и ищите промокоды. Поскольку государственная программа туристического кешбэка в этом году не объявлена, обращайте внимание на специальные предложения отельных сервисов.

Если у вас есть карта зарубежного банка и вы собираетесь в другие страны, следите за курсом валют и пополняйте счет заранее, не дожидаясь последнего момента.

Рассмотрите вариант полетов без багажа. При сложном маршруте может получиться существенная экономия.

Если до страны можно добраться разными путями, взвесьте все варианты. Смотрите не только на цены билетов, но и на время прилета и пересадки, цены в стране. Легкий перекус в аэропорту, где еда, как правило, стоит дорого, может свести на нет всю экономию на цене билета.

Ищите чаты путешественников и местных: спрашивайте совета о наличии ограничений на поездки или бюджетных местах для жизни и отдыха.

Если у вас есть машина, рассмотрите варианты поездки в российские регионы своим ходом. Такой способ путешествий по сравнению с другими в этом году почти не подорожал.

В какие необычные места можно съездить бюджетно этим летом «Фонтанка» спросила у тревел-блогеров, в каких необычных регионах России можно недорого отдохнуть этим летом жителям европейской части нашей страны. Эксперты советуют следующие направления:

Пермский край. Посетить этот регион на западном склоне Уральских гор в один голос рекомендуют все опытные путешественники.



«Тут отвесные скалы и безумно красивые туманы, которые образуются на рассветах вдоль рек, — делится тревел-блогер Илия Воскресенский. — Можно прилететь на три дня и проехать по самым классным местам региона. Увидеть Усьвинские столбы с потрясающими пейзажами, где снимался фильм «Географ глобус пропил», посетить Каменный Город, забраться на скалы Ветлан и гору Полюд. Доехать до потрясающего места, которое называется Помяненным камнем.



Из Петербурга в Пермь очень недорогие авиабилеты, отели здесь дешевле, чем в той же распиаренной южной Карелии. Но при этом природа напоминает финскую Лапландию из-за скал, холмов, рек и хвойных лесов».

В Пермском крае — скалы, леса и реки Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Екатеринбург. По мнению автора блога о бюджетных путешествиях Михаила Кирсанова, этот город выглядит очень нетипично.



«В нем много всего перемешалось: и старинная застройка, и небоскребы. В то же время Екатеринбург — это столица российского стрит-арта. Тут работает уникальный для России проект «Фиолетовая линия». Это маршрут по всем значимым стрит-арт-объектам города и путь по нему указывает настоящая линия, проведенная по асфальту. А еще здесь можно покататься на трамвае, который везет пассажиров по лесному массиву и вдоль озера».

В Екатеринбурге — необычная архитектура Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Калмыкия. Посещение этого региона впечатлит жителей европейской части России.



«При попадании в Калмыкию ощущаешь, что попал в другую культурную среду, — отмечает Михаил Кирсанов. — Во-первых, там распространен буддизм — и поэтому там множество буддистских храмов. Во-вторых, в природе преобладают непривычные для нас бескрайние степи и солончаки. В-третьих, у калмыков своя кухня. Конечно, есть и много природных достопримечательностей: озера с лотосами, огненный родник».

Калмыкия — один из главных буддистских регионов России Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Кольский полуостров. Место, где можно познакомиться с красотой северной природы.



«В летний период здесь длинные, теплые, безумно красивые дни — когда закат превращается в рассвет, и ты можешь долгое время находиться в этом золотом часе, — описывает тревел-блогер Илия Воскресенский. — Многие сегодня едут в Териберку, но на севере еще много не таких популярных направлений. Из Петербурга, например, есть прямые рейсы в Апатиты: можно сесть в самолет и, выйдя из него, по сути, сразу оказаться в Хибинах. Дальше, к примеру, взять машину в аренду и доехать до Баренцева моря. Либо объездить не такую распиаренную Северную Карелию с невероятными озерами».

Если приедете на Кольский полуостров, сможете увидеть Баренцево море Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Кавказ. Несмотря на растущую популярность среди туристов Дагестана и Северной Осетии, на Кавказе еще много менее известных локаций.



«Например, можно поехать в Карачаево-Черкесию: посетить [курортный поселок] Домбай, погулять по многочисленным тропам вокруг Эльбруса. Это отличное место для тех, кто любит походный отдых. Ну и самое классное в кавказском направлении — колорит. Ты вроде находишься внутри страны, но видишь совсем другие культуру, язык и темперамент», — заключает Илия Воскресенский.

Домбай — курортный поселок в горах Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Республика Хакасия. «Это потрясающее по красоте место с Енисеем, невероятными озерами и национальными парками. Там сейчас делают всё возможное, чтобы привлечь туристов и сделать их пребывание там максимально комфортным», — отмечает автор блога о внутреннем туризме Артем Хмелев.

Камни на берегу реки Енисей в Хакасии Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Ямало-Ненецкий автономный округ — регион, расположенный в арктической зоне Западно-Сибирской равнины. Летом доехать до него можно даже на машине — и увидеть тундру, побывать в чумах, рассказывает арктический блогер и автопутешественник Богдан Булычев.

Закат в Ямало-Ненецком автономном округе Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Республика Башкортостан — регион в южной части Уральских гор. Богдан Булычев описывает это направление как место с просторами, озерами, реками, небольшими сопками и возвышенностями. Там можно увидеть пещеры, ущелья, гроты, водопады, скалы и шиханы — остатки рифов древних морей.

Горы в республике Башкортостан Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Те, кто хотят все же отправиться за рубеж, могут найти много «незаезженных» вариантов среди стран Персидского залива и в Азии. «Помимо ОАЭ, есть еще Бахрейн, Катар, Оман, которые также порадуют и пляжами, и архитектурой, и развлечениями, — делится тревел-эксперт Светлана Демидова. — Азия — это не только Нячанг и Бали, это еще и менее популярные курорты, например в Малайзии или на Филиппинах: Лангкави, Боракай. Нетуристические места, особенно в Азии, конечно, могут разочаровать туриста отсутствием инфраструктуры и комфорта, зато станут лучшими воспоминаниями в жизни».

А что с пляжным отдыхом?

Из зарубежных направлений россияне по-прежнему предпочитают выбирать Турцию, говорит директор ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов. Причем теперь туда едут и самостоятельные путешественники: гостиницу в Стамбуле или Анталье сейчас можно забронировать из России — к примеру, с помощью сервисов «МТС Travel», «Агода» и других. Только лучше заранее проверять, можно ли оплатить аренду российской картой, если нет зарубежной.

Но пока рано судить о том, останется ли Турция самой популярной для летнего отдыха — сезон только начинается, а список авианаправлений расширяется. Например, недавно возобновились прямые рейсы между Петербургом и Грузией.

Турция всё еще очень популярна у российских туристов Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





«Цены на Турцию существенно выросли — и в последнее время, и по сравнению с прошлым годом, так что и сами туристы, и агенты ищут варианты более бюджетных замен, — отмечает тревел-эксперт Светлана Демидова. — Прямо сейчас минимальные цены на недельный летний отдых в Турции на двоих стартуют от 100 тысяч рублей. Но большинство туристов всё же тщательно выбирают турецкие отели, так что средний чек приближается к цифре вдвое большей, а прайс на отели более высокого уровня достигает и 500–600 тысяч на двоих за неделю».



Как следствие, всё больше россиян отдают предпочтение другим вариантам отдыха. На втором месте по популярности сегодня — поездки в ОАЭ, продолжает Кирилл Соколов. Следом, но уже с большим отрывом, идет отдых в странах Азии: к примеру, на Мальдивах.

Растет интерес и к странам СНГ, а также к путешествиям внутри России. По оценкам директора ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилла Соколова, спрос на поездки по нашим регионам этим летом вырос на 15% по сравнению с предыдущим.



«Во внутреннем туризме сохраняются тенденции прошлых лет. В топе черноморские курорты Краснодарского края», — отмечает эксперт. Но из-за того, что в некоторых гостиницах Сочи цены сопоставимы с ценами в турецких отелях, многие туристы рассматривают альтернативные варианты: поездки в Калининград или Дагестан.