Куда поедут россияне летом и как сегодня сэкономить на отдыхе

На сложившуюся международную обстановку летний отдых ответил ростом цен: для россиян поездки в отпуск в среднем стали дороже на 15–20%. В результате туристы начали активнее интересоваться более легкодоступными направлениями: странами СНГ, Кавказом, севером России. Где будут отдыхать наши соотечественники и куда отправиться, чтобы не встретить толпы туристов? «Фонтанка» узнала у экспертов.
Чтобы сэкономить, наши соотечественники теперь ищут новые решения: отправляются в зарубежные страны в «несезон», выбирают более доступные отели или апартаменты, а также отдают предпочтение отдыху в формате поездки выходного дня. Всё больше как самостоятельных, так и организованных туристов предпочитают путешествовать по России — не только из-за существующих ограничений, но и по велению души.
Где будут отдыхать самостоятельные путешественники
Если сравнить с ситуацией год или два назад, количество мест, куда можно поехать, не уменьшилось, а даже выросло. «Большинство стран окончательно сняли ковидные ограничения, снизились риски отмены рейсов. Так что турбулентность, связанная с выездным туризмом, снижается», — уверяет тревел-эксперт Светлана Демидова.
Среди новых зарубежных направлений, которые пока только выходят «в массы», — Иран. А еще всё популярнее среди россиян становятся страны СНГ. «Казахстан активно продвигают как курортное направление — в Актау, на берегу Каспийского моря, не так давно открылась сетевая пятерка с аквапарком. В Кыргызстане набирают популярность летние туры на озеро Иссык-Куль. В Узбекистан едут за маршрутом по Великому Шелковому пути, гастрономией, красивейшим метро Ташкента», — продолжает Светлана Демидова.
Если внутри России Алтай, Камчатка, Кавказ и Кольский полуостров давно пользуются популярностью, то Сахалин и Курильские острова «выстрелили» только в прошлом году. Люди начинают интересоваться Чукоткой, Шантарскими островами, Горной Шорией, Магаданом, яхтингом на Новой Земле, Ладожском озере и в Архангельской области.
Как и раньше, самостоятельные путешественники из России во время отдыха предпочитают жить либо в отелях, либо в апартаментах. «Около 50% туристов выбирают коллективные средства размещения, другие 50% — квартиры», — говорит директор ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов.
Есть ли способы сэкономить
Независимо от того, путешествуете вы сами или предпочитаете покупать готовые туры, при правильном подходе отдых может обойтись вам дешевле, чем кажется. Эксперты поделились с читателями «Фонтанки» следующими советами.
- Если хотите отдохнуть летом, выбирайте билеты и гостиницы уже сейчас. Стоимость тура за два месяца до поездки может быть в два раза ниже, чем за две недели до отправления.
- Внимательно изучайте, что входит в стоимость билетов и проживания в гостинице. Зачастую авиакомпании и отели предлагают дешевые варианты, при выборе которых туристам всё равно приходится доплачивать за важные услуги и опции.
- Пользуйтесь программами лояльности и ищите промокоды. Поскольку государственная программа туристического кешбэка в этом году не объявлена, обращайте внимание на специальные предложения отельных сервисов.
- Если у вас есть карта зарубежного банка и вы собираетесь в другие страны, следите за курсом валют и пополняйте счет заранее, не дожидаясь последнего момента.
- Рассмотрите вариант полетов без багажа. При сложном маршруте может получиться существенная экономия.
- Если до страны можно добраться разными путями, взвесьте все варианты. Смотрите не только на цены билетов, но и на время прилета и пересадки, цены в стране. Легкий перекус в аэропорту, где еда, как правило, стоит дорого, может свести на нет всю экономию на цене билета.
- Ищите чаты путешественников и местных: спрашивайте совета о наличии ограничений на поездки или бюджетных местах для жизни и отдыха.
- Если у вас есть машина, рассмотрите варианты поездки в российские регионы своим ходом. Такой способ путешествий по сравнению с другими в этом году почти не подорожал.
В какие необычные места можно съездить бюджетно этим летом
«Фонтанка» спросила у тревел-блогеров, в каких необычных регионах России можно недорого отдохнуть этим летом жителям европейской части нашей страны. Эксперты советуют следующие направления:
Пермский край. Посетить этот регион на западном склоне Уральских гор в один голос рекомендуют все опытные путешественники.
«Тут отвесные скалы и безумно красивые туманы, которые образуются на рассветах вдоль рек, — делится тревел-блогер Илия Воскресенский. — Можно прилететь на три дня и проехать по самым классным местам региона. Увидеть Усьвинские столбы с потрясающими пейзажами, где снимался фильм «Географ глобус пропил», посетить Каменный Город, забраться на скалы Ветлан и гору Полюд. Доехать до потрясающего места, которое называется Помяненным камнем.
Из Петербурга в Пермь очень недорогие авиабилеты, отели здесь дешевле, чем в той же распиаренной южной Карелии. Но при этом природа напоминает финскую Лапландию из-за скал, холмов, рек и хвойных лесов».
Екатеринбург. По мнению автора блога о бюджетных путешествиях Михаила Кирсанова, этот город выглядит очень нетипично.
«В нем много всего перемешалось: и старинная застройка, и небоскребы. В то же время Екатеринбург — это столица российского стрит-арта. Тут работает уникальный для России проект «Фиолетовая линия». Это маршрут по всем значимым стрит-арт-объектам города и путь по нему указывает настоящая линия, проведенная по асфальту. А еще здесь можно покататься на трамвае, который везет пассажиров по лесному массиву и вдоль озера».
Калмыкия. Посещение этого региона впечатлит жителей европейской части России.
«При попадании в Калмыкию ощущаешь, что попал в другую культурную среду, — отмечает Михаил Кирсанов. — Во-первых, там распространен буддизм — и поэтому там множество буддистских храмов. Во-вторых, в природе преобладают непривычные для нас бескрайние степи и солончаки. В-третьих, у калмыков своя кухня. Конечно, есть и много природных достопримечательностей: озера с лотосами, огненный родник».
Кольский полуостров. Место, где можно познакомиться с красотой северной природы.
«В летний период здесь длинные, теплые, безумно красивые дни — когда закат превращается в рассвет, и ты можешь долгое время находиться в этом золотом часе, — описывает тревел-блогер Илия Воскресенский. — Многие сегодня едут в Териберку, но на севере еще много не таких популярных направлений. Из Петербурга, например, есть прямые рейсы в Апатиты: можно сесть в самолет и, выйдя из него, по сути, сразу оказаться в Хибинах. Дальше, к примеру, взять машину в аренду и доехать до Баренцева моря. Либо объездить не такую распиаренную Северную Карелию с невероятными озерами».
Кавказ. Несмотря на растущую популярность среди туристов Дагестана и Северной Осетии, на Кавказе еще много менее известных локаций.
«Например, можно поехать в Карачаево-Черкесию: посетить [курортный поселок] Домбай, погулять по многочисленным тропам вокруг Эльбруса. Это отличное место для тех, кто любит походный отдых. Ну и самое классное в кавказском направлении — колорит. Ты вроде находишься внутри страны, но видишь совсем другие культуру, язык и темперамент», — заключает Илия Воскресенский.
Республика Хакасия. «Это потрясающее по красоте место с Енисеем, невероятными озерами и национальными парками. Там сейчас делают всё возможное, чтобы привлечь туристов и сделать их пребывание там максимально комфортным», — отмечает автор блога о внутреннем туризме Артем Хмелев.
Ямало-Ненецкий автономный округ — регион, расположенный в арктической зоне Западно-Сибирской равнины. Летом доехать до него можно даже на машине — и увидеть тундру, побывать в чумах, рассказывает арктический блогер и автопутешественник Богдан Булычев.
Республика Башкортостан — регион в южной части Уральских гор. Богдан Булычев описывает это направление как место с просторами, озерами, реками, небольшими сопками и возвышенностями. Там можно увидеть пещеры, ущелья, гроты, водопады, скалы и шиханы — остатки рифов древних морей.
Те, кто хотят все же отправиться за рубеж, могут найти много «незаезженных» вариантов среди стран Персидского залива и в Азии. «Помимо ОАЭ, есть еще Бахрейн, Катар, Оман, которые также порадуют и пляжами, и архитектурой, и развлечениями, — делится тревел-эксперт Светлана Демидова. — Азия — это не только Нячанг и Бали, это еще и менее популярные курорты, например в Малайзии или на Филиппинах: Лангкави, Боракай. Нетуристические места, особенно в Азии, конечно, могут разочаровать туриста отсутствием инфраструктуры и комфорта, зато станут лучшими воспоминаниями в жизни».
А что с пляжным отдыхом?
Из зарубежных направлений россияне по-прежнему предпочитают выбирать Турцию, говорит директор ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилл Соколов. Причем теперь туда едут и самостоятельные путешественники: гостиницу в Стамбуле или Анталье сейчас можно забронировать из России — к примеру, с помощью сервисов «МТС Travel», «Агода» и других. Только лучше заранее проверять, можно ли оплатить аренду российской картой, если нет зарубежной.
Но пока рано судить о том, останется ли Турция самой популярной для летнего отдыха — сезон только начинается, а список авианаправлений расширяется. Например, недавно возобновились прямые рейсы между Петербургом и Грузией.
«Цены на Турцию существенно выросли — и в последнее время, и по сравнению с прошлым годом, так что и сами туристы, и агенты ищут варианты более бюджетных замен, — отмечает тревел-эксперт Светлана Демидова. — Прямо сейчас минимальные цены на недельный летний отдых в Турции на двоих стартуют от 100 тысяч рублей. Но большинство туристов всё же тщательно выбирают турецкие отели, так что средний чек приближается к цифре вдвое большей, а прайс на отели более высокого уровня достигает и 500–600 тысяч на двоих за неделю».
Как следствие, всё больше россиян отдают предпочтение другим вариантам отдыха. На втором месте по популярности сегодня — поездки в ОАЭ, продолжает Кирилл Соколов. Следом, но уже с большим отрывом, идет отдых в странах Азии: к примеру, на Мальдивах.
Растет интерес и к странам СНГ, а также к путешествиям внутри России. По оценкам директора ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Кирилла Соколова, спрос на поездки по нашим регионам этим летом вырос на 15% по сравнению с предыдущим.
«Во внутреннем туризме сохраняются тенденции прошлых лет. В топе черноморские курорты Краснодарского края», — отмечает эксперт. Но из-за того, что в некоторых гостиницах Сочи цены сопоставимы с ценами в турецких отелях, многие туристы рассматривают альтернативные варианты: поездки в Калининград или Дагестан.