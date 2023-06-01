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    Предлагала взять кредит и обанкротиться. Как петербуржец отсудил деньги у коуча «династии Мин»

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    4 комментария

    Петербуржец пошел в суд, чтобы вернуть деньги за несостоявшиеся услуги коуча. Он заявил, что вместе с супругой перевел «ментору» 30 тысяч рублей, но оказалось, что участие в программе стоит гораздо больше.

    О подробностях разбирательства 1 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По словам истца, бизнес-тренер, которая называет себя «коучем династии Мин», предложила ему с женой поучаствовать в программе по катализации личности и бизнеса. После перевода 30 тысяч рублей коуч вдруг заявила, что полная катализация будет стоить миллион рублей. На возражения мужчины о том, что таких денег у супругов нет, тренер якобы предложила им взять кредит и обанкротиться. Пара решила отказаться от сотрудничества, но возвращать 30 тысяч рублей коуч отказалась.

    Ответчица возражала: согласно ее версии, при первой встрече она провела диагностику истца, чтобы понять глубину проблемы личности. Она подчеркнула, что сразу озвучила стоимость персональной работы и провела с истцом пять занятий — да еще и более длительных, чем обычно, учитывая его «утрату веры в себя и низкое эмоциональное состояние».

    Суд установил, что письменный договор не заключался, стоимость услуг письменно тоже не согласовывалась. Мировой судья взыскал с коуча в пользу истца 30 тысяч рублей и чуть больше тысячи — за оплату госпошлины.

    Примечательно, что супруги познакомились с коучем в центре образовательной компании Аяза Шабутдинова и просили провести им ускоренный курс обучения, чтобы подготовиться к его бизнес-лагерю в Сочи. О том, кто такой Шабутдинов, подробно рассказывали наши коллеги из 74.RU.

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    Комментарии 4

    Гость01 Июн 2023 в 18:44
    Вполне грамотно обучение прошёл - научился и обратно оплату вернул.
    +0−0
    Мillemelle01 Июн 2023 в 18:23
    лучше бы на лечение головы потратил.
    +0−0
    Guddd-Head01 Июн 2023 в 18:01
    #неМамонт
    +3−0
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