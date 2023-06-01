Предлагала взять кредит и обанкротиться. Как петербуржец отсудил деньги у коуча «династии Мин»

Петербуржец пошел в суд, чтобы вернуть деньги за несостоявшиеся услуги коуча. Он заявил, что вместе с супругой перевел «ментору» 30 тысяч рублей, но оказалось, что участие в программе стоит гораздо больше.
О подробностях разбирательства 1 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По словам истца, бизнес-тренер, которая называет себя «коучем династии Мин», предложила ему с женой поучаствовать в программе по катализации личности и бизнеса. После перевода 30 тысяч рублей коуч вдруг заявила, что полная катализация будет стоить миллион рублей. На возражения мужчины о том, что таких денег у супругов нет, тренер якобы предложила им взять кредит и обанкротиться. Пара решила отказаться от сотрудничества, но возвращать 30 тысяч рублей коуч отказалась.
Ответчица возражала: согласно ее версии, при первой встрече она провела диагностику истца, чтобы понять глубину проблемы личности. Она подчеркнула, что сразу озвучила стоимость персональной работы и провела с истцом пять занятий — да еще и более длительных, чем обычно, учитывая его «утрату веры в себя и низкое эмоциональное состояние».
Суд установил, что письменный договор не заключался, стоимость услуг письменно тоже не согласовывалась. Мировой судья взыскал с коуча в пользу истца 30 тысяч рублей и чуть больше тысячи — за оплату госпошлины.
Примечательно, что супруги познакомились с коучем в центре образовательной компании Аяза Шабутдинова и просили провести им ускоренный курс обучения, чтобы подготовиться к его бизнес-лагерю в Сочи. О том, кто такой Шабутдинов, подробно рассказывали наши коллеги из 74.RU.