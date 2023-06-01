Финны сказали, что будет с запретом на въезд для россиян

Новое правительство Финляндии намерено продлить ограничения на въезд для российских туристов. Глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо назвал это «само собой разумеющимся», пишут финские СМИ.



Как сообщают 1 июня журналисты, когда действующее правительство закончит работу, то и введенные в прошлом году ограничения на въезд для россиян автоматически закончат свое действие. Но снимать их не будут, а просто продлят.



«Очевидно, что ограничения на въезд сохранятся», — констатировал Орпо.



Как писала «Фонтанка», Финляндия закрылась от туристов из России в конце сентября прошлого года. При этом, по данным финского МИД, россияне больше всех получили виз в Финляндию в 2022 году и купили рекордно много недвижимости. О том, как устроены новые финские правила, читайте в материале «Фонтанки».

