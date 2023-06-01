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    Финны сказали, что будет с запретом на въезд для россиян

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    17 комментариев

    Новое правительство Финляндии намерено продлить ограничения на въезд для российских туристов. Глава переговоров по формированию правительства Петтери Орпо назвал это «само собой разумеющимся», пишут финские СМИ.

    Как сообщают 1 июня журналисты, когда действующее правительство закончит работу, то и введенные в прошлом году ограничения на въезд для россиян автоматически закончат свое действие. Но снимать их не будут, а просто продлят.

    «Очевидно, что ограничения на въезд сохранятся», — констатировал Орпо.

    Как писала «Фонтанка», Финляндия закрылась от туристов из России в конце сентября прошлого года. При этом, по данным финского МИД, россияне больше всех получили виз в Финляндию в 2022 году и купили рекордно много недвижимости. О том, как устроены новые финские правила, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 17

    Гость01 Июн 2023 в 11:54
    То есть, я так понял, жители Питера не при делах??? Горожане не могут понять причины не желания их видеть вообще в сопредельных странах?
    +0−0
    Гриб01 Июн 2023 в 11:52
    Я бы с большим интересом почитал бы о том, чем теперь занимаются фины в приграничных районах? Как живут, на что живут, чем занимаются? Не секрет ведь что все эти лапландии и дисасы что то уже не работает, что то влачит жалкое существование.
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 11:50
    вообще плевать как-то что там у финов-нацистов.
    +0−0
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