Докторов наук тоже касается. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект по отсрочкам для ученых и неслуживших

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект по отсрочкам для ученых и неслуживших, передает 31 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева.

Два предложенных Матвеевым законопроекта предлагали ввести отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов наук и докторов наук. А также для граждан, никогда не проходивших военную службу. Но в заключении комитета говорится, что «предлагаемые меры не соотносятся с подходом, принятым в российском законодательстве о мобилизации», уточнил Матвеев.

