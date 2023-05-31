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    Докторов наук тоже касается. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект по отсрочкам для ученых и неслуживших

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    Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект по отсрочкам для ученых и неслуживших, передает 31 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева.

    Два предложенных Матвеевым законопроекта предлагали ввести отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов наук и докторов наук. А также для граждан, никогда не проходивших военную службу. Но в заключении комитета говорится, что «предлагаемые меры не соотносятся с подходом, принятым в российском законодательстве о мобилизации», уточнил Матвеев.

    Также в резолюции сказано, что отсрочку могут получить ученые, «которые заняты в критически важных для страны отраслях экономики».

    Кроме того, как сообщает «Коммерсантъ», комитет по обороне считает, что мобилизация представляет собой «особый правовой режим», при котором отсрочка предусмотрена при «исключительных обстоятельствах».

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