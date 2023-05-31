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    Биржевой мост окончательно доремонтировали спустя полгода после открытия движения

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    СПб ГБУ «Мостотрест»

    В Петербурге завершили все строительно-монтажные работы на Биржевом мосту. «Мостотрест» показал, как обновленная переправа выглядит с воды.

    На Биржевом отремонтировали стационарные и разводное пролетные строения, рассказали 31 мая в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». У разводного крыла заменили старую бетонную плиту на современную ортотропную, а электромеханический привод — на гидравлический. Теперь мост может поднять крылья за 3,5 минуты, а не за 8–9 минут, как было раньше.

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    Разводной пролет моста уже включился в навигацию, первые корабли под ним прошли в конце мая. Еще несколько месяцев специалистам предстоит отслеживать оборудование, корректировать и настраивать новые механизмы.

    Биржевой мост ушел на капитальный ремонт 1 октября 2021 года, движение по нему было полностью перекрыто. В конце ноября 2022 года проезд по мосту открыли, но работы на переправе еще не были завершены. По контракту их должны были доделать как раз к концу мая.

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