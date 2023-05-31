Детское пособие придет в другие даты. Публикуем расписание

Выплату детских пособий окончательно перевели на новые даты Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





В 2023 году большую часть выплат семьям с детьми решили привести к общему знаменателю — появилось единое пособие с одними правилами для всех. Следом для единого пособия ввели и единый день выплаты. Кроме того, единый день зачисления появился и у еще одного пособия — ежемесячной выплаты из материнского капитала. С июня переход на эти даты завершится окончательно. Мы подготовили актуальное расписание выплат до конца года.



Единое, или, как его еще называют, универсальное пособие выплачивается из бюджета. Единый день выплаты по новым правилам установлен для него третьего числа каждого месяца. При этом деньги переводят за предыдущий месяц: в июне — за май, в июле — за июнь.



Универсальное пособие могут назначать семьям с детьми и беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Правила и для беременных, и для семей с детьми одинаковые: доходы семьи ниже прожиточного минимума на человека (в 2023 году в среднем по России это 14 375 рублей, но в каждом регионе сумма отличается), а все взрослые члены семьи имеют официальный доход.

Также пособие назначат, если для отсутствия дохода есть объективная уважительная причина. Например, уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше) или инвалидом, учеба в очной форме, служба в армии, пребывание в местах лишения свободы, продолжительное лечение (более 3 месяцев) и безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). В многодетных семьях один из родителей может не иметь дохода — предполагается, что он всё время занимается детьми.



Наличие дохода — не единственное требование. Решение о назначении пособия принимается с учетом комплексной оценки нуждаемости — наличия в собственности недвижимости, машины, авто и мототехники, накоплений.



Размер единого пособия зависит от того, насколько у конкретной семьи трудная ситуация с доходами. Базовое пособие составляет 50% детского прожиточного минимума (в среднем по России в 2023 году — 13 944 рубля), то есть 6972 рубля. Если с этой суммой доход семьи так и не поднимется выше прожиточного минимума, то выплата будет в размере 75% детского ПМ, если и этого мало — 100%, но это максимум.



Выплата из средств материнского капитала с июня будет приходить пятого числа каждого месяца — так же, за предыдущий. Ее назначают по желанию родителей на детей до трех лет, и условия для оформления попроще — ни комплексная оценка нуждаемости, ни правило нулевого дохода (когда обязательно нужно что-то зарабатывать, иначе в пособии откажут) здесь не учитываются. И сама планка дохода выше: выплату назначают тем, у кого доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека — то есть 28 750 рублей. Пособие при этом не дифференцируется в зависимости от доходов семьи, всегда платится в размере детского прожиточного минимума. Правда, на него можно потратить весь или почти весь материнский капитал.



Несмотря на то, что сам день выплаты пособия именуют единым — он может двигаться в зависимости от того, на какой день приходится установленная дата выплаты. Если он выпадает на выходной, то пособие выплачивают накануне. Это работает и в случае с новогодними праздниками, однако там могут быть свои особенности, пояснили ранее в Социальном фонде, — поскольку закрывается финансовый год. Мы составили график выплат на 2023 год с учетом этих корректировок.

Точные даты зачисления последнего в 2023 году пособия пока неизвестны Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Единое пособие и выплата из материнского капитала — не единственные «детские» в России. Есть еще пособие на первого ребенка до 3 лет — его пока продолжают платить тем, кто оформил его ранее, но вскоре оно полностью сольется с универсальным пособием. Кроме того, есть еще декретные выплаты, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Кстати, в Минтруда обещали, что в обозримом будущем эти выплаты существенно вырастут.