Подосиновики в Петербурге собирают прямо рядом с домами

В Петербурге и Ленобласти идут майские подосиновики. Грибники показывают свой «улов», пусть и небольшой, но очень вдохновляющий.
«Вчера ребенок нашёл на Авангардной улице, Питер. У входа в больницу детскую», — рассказывает Олеся 30 мая в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Четыре грибка нашёл подписчик этой же группы Олег сегодня утром в Гатчинском районе.
«Фонтанка» уже рассказывала про первые «обычные» грибы. Их советуют искать в смешанных лесах с преобладанием лиственных деревьев: в сосновых борах пока делать нечего.