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    Подосиновики в Петербурге собирают прямо рядом с домами

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    В Петербурге и Ленобласти идут майские подосиновики. Грибники показывают свой «улов», пусть и небольшой, но очень вдохновляющий.

    «Вчера ребенок нашёл на Авангардной улице, Питер. У входа в больницу детскую», — рассказывает Олеся 30 мая в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    Четыре грибка нашёл подписчик этой же группы Олег сегодня утром в Гатчинском районе.

    «Фонтанка» уже рассказывала про первые «обычные» грибы. Их советуют искать в смешанных лесах с преобладанием лиственных деревьев: в сосновых борах пока делать нечего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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