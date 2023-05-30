Мужчина с ножом для рыбы ворвался в палисадник актера Камбербэтча и угрожал поджечь дом

Чужак проник на территорию, где расположен дом актера Бенедикта Камбербэтча. Мужчина размахивал рыбным ножом и угрожал поджечь здание. Об этом 30 мая сообщает The Guardian.
Злоумышленником оказался 34-летний Джек Биссел, который в период с 2017 по 2020 годы работал шеф-поваром в пятизвездочном отеле на западе Лондона.
Распахнув железные ворота к палисаднику знаменитости, он прокричал: «Я знаю, что вы сюда переехали, надеюсь, он (дом — Прим. ред.) сгорит дотла». После этого агрессор вырвал из сада растение и бросил его в стену. Затем плюнул в домофон и ударил его, используя нож для рыбы.
Преступника нашли и задержали после того, как специалисты обнаружили на устройстве его ДНК. Мужчина признал свою вину во время судебного заседания 10 мая.
Фигуранта дела оштрафовали на 250 фунтов. Помимо этого, ему на три года запретили приближаться к семье Камбербэтча и району, в котором он проживает.
Известно, что перед нападением Биссел купил в магазине две пачки хлеба и сказал продавцу, что собирается вломиться в дом актера и поджечь его.