Мужчина с ножом для рыбы ворвался в палисадник актера Камбербэтча и угрожал поджечь дом

Чужак проник на территорию, где расположен дом актера Бенедикта Камбербэтча. Мужчина размахивал рыбным ножом и угрожал поджечь здание. Об этом 30 мая сообщает The Guardian.



Злоумышленником оказался 34-летний Джек Биссел, который в период с 2017 по 2020 годы работал шеф-поваром в пятизвездочном отеле на западе Лондона.

Распахнув железные ворота к палисаднику знаменитости, он прокричал: «Я знаю, что вы сюда переехали, надеюсь, он (дом — Прим. ред.) сгорит дотла». После этого агрессор вырвал из сада растение и бросил его в стену. Затем плюнул в домофон и ударил его, используя нож для рыбы.