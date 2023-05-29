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    Суд оставил без прав бывшего вице-губернатора Петербурга, умчавшего от ГИБДД на «Бентли»

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    Январские приключения на «Бентли» закончились для бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева штрафом и лишением водительских прав. Пассажиром ему предстоит кататься год и восемь месяцев.

    Козырева привлекли к ответственности за алкоголь, выпитый после остановки по требованию полиции, сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга 29 мая. «Бентли» притормозили январским днём на «Скандинавии», но освидетельствовать водителя с внешними признаками опьянения не успели. Он нырнул за руль и красиво ушёл от служебной «Тойоты».

    Отыскать смогли во второй половине того же дня в охотничьем домике в угодьях у посёлка Великое. Он продолжил шалости и устроил схватку за протокол. «Фонтанка» показывала видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС.

    За неповиновение законному распоряжению полиции Выборгский городской суд Ленобласти 27 января назначил Козыреву пять суток административного ареста. В Ленобласти готовились рассматривать и материалы по статье 12.27 КоАП, но бывший чиновник попросил судить его по месту жительства в Петербурге. Впрочем, в судебном участке №146 мирового суда лично так и не появился.

    В его защиту говорили адвокат и два свидетеля из числа сотрудников охотничьего хозяйства, учредителем которого является Козырев. С их слов, тот приехал на охоту и, как ответственный охотник, был трезв. Выпил якобы уже в присутствии полицейских, нагрянувших на частную территории чуть ли не на десятке машин.

    Как говорят, беседа была настолько мирной, что Козырев успел похвастаться добытым кабанчиком, посетовать на холод и будто бы с дозволения согреться стопочкой.

    Суд отнёсся к показаниям людей, связанных с правонарушителем рабочими отношениями, критически. Им противоречили понятые и видео на DVD-диске и трёх CD. Так, согласно материалам, зафиксирован рассказ Козырева об охоте и бутылке водки.

    В полицейском главке сообщали: когда наконец удалось освидетельствовать водителя «Бентли», алкотестер показал 1,097 промилле.

    Суд 18 мая назначил Козыреву штраф в 30 тысяч рублей и отлучил от управления машинами на 1 год и 8 месяцев.

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    БентлиКозыревВице-губернаторЛишение прав
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