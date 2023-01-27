Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали после дерзкой езды на Bentley

Выборгский районный суд Ленинградской области на пять суток ограничил гиперактивность бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева. Уехав от одного протокола, он пытался порвать другой.



Как сообщили в пресс-службе суда 27 января, водитель Bentley Bentayga, накануне умчавшийся от дорожной полиции на «Скандинавии», ближайшие дни проведёт в спецприёмнике. Пять суток административного ареста ему назначили за неповиновение полиции.



Когда сотрудники отыскали автомобиль и его владельца, тот по-прежнему не был настроен на общение. «При составлении процессуальных документов пытался их вырвать и уничтожить», — конкретизировали в пресс-службе суда.

