Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали после дерзкой езды на Bentley

Выборгский районный суд Ленинградской области на пять суток ограничил гиперактивность бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева. Уехав от одного протокола, он пытался порвать другой.
Как сообщили в пресс-службе суда 27 января, водитель Bentley Bentayga, накануне умчавшийся от дорожной полиции на «Скандинавии», ближайшие дни проведёт в спецприёмнике. Пять суток административного ареста ему назначили за неповиновение полиции.
Когда сотрудники отыскали автомобиль и его владельца, тот по-прежнему не был настроен на общение. «При составлении процессуальных документов пытался их вырвать и уничтожить», — конкретизировали в пресс-службе суда.
Из охотничьего домика 58-летнего Козырева увозили в наручниках. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что, кроме статьи 19.3 КоАП, ему вменили невыполнение требования об остановке и употребление алкоголя после этого.
«Был освидетельствован, алкотестер дал положительный результат — 1,097 промилле», — уточнили в полицейском главке, добавив, что в перспективе — лишение прав.
Bentley с красивым номером накануне незадолго до полудня был остановлен сотрудниками ГИБДД на «Скандинавии». Инспекторы оценили амбре, раскрасневшееся лицо, отметили невнятную речь и предложили пересесть в служебную машину для оформления протокола. Мужчина, как уточнили в полиции, под надуманным предлогом пересел в свой автомобиль и был таков.
Найти его удалось к вечеру на территории охотхозяйства недалеко от поселка Великое Выборгского района Ленобласти.
Должность петербургского вице-губернатора Сергей Козырев занимал в 2011–2013 годах. Заведовал сферами ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики и природопользования. Ушёл после разноса президента за рост квартплаты.