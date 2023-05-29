Суд прекратил дело в отношении бывшего директора петербургского Водоканала. Утекло слишком много воды

Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление по делу в отношении бывшего директора петербургского Водоканала Евгения Целикова. Решили, что утекло слишком много воды. Как сообщает объединенная пресс-служба судов 29 мая, речь идет об обвинении Целикова в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, занимая должность директора с октября 2016 года по 18 марта 2019-го Целиков «проявил бездействие», — а именно не расторгнул договор энергоснабжения между Водоканалом и ООО «РИИ», по которому электроэнергия оплачивалась по завышенным ценам на 1,7 млрд рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом деле и о том, что новое руководство энергетического блока и Водоканала радикально изменило подход к отношениям с РИИ. Сам поставщик электроэнергии завышение цен отрицал, но предпочитал делать это из-за границы.

В итоге суд переквалифицировал действия Целикова со злоупотребления на ч.3 ст.285 УК РФ («Халатность») и прекратил дело в связи с истечением сроков давности.