Суд прекратил дело в отношении бывшего директора петербургского Водоканала. Утекло слишком много воды

Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление по делу в отношении бывшего директора петербургского Водоканала Евгения Целикова. Решили, что утекло слишком много воды.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 29 мая, речь идет об обвинении Целикова в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, занимая должность директора с октября 2016 года по 18 марта 2019-го Целиков «проявил бездействие», — а именно не расторгнул договор энергоснабжения между Водоканалом и ООО «РИИ», по которому электроэнергия оплачивалась по завышенным ценам на 1,7 млрд рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом деле и о том, что новое руководство энергетического блока и Водоканала радикально изменило подход к отношениям с РИИ. Сам поставщик электроэнергии завышение цен отрицал, но предпочитал делать это из-за границы.
В итоге суд переквалифицировал действия Целикова со злоупотребления на ч.3 ст.285 УК РФ («Халатность») и прекратил дело в связи с истечением сроков давности.
Между тем уже после задержания в 2019 году и определения для Целикова домашнего ареста претензии к нему со стороны правоохранителей не иссякли. «Фонтанка» рассказывала об уголовном деле о растрате при авансировании ЗАО «Проектное агентство». Кроме того, Целиков стал одним из фигурантов относительно недавнего и очень громкого дела о контрактах Водоканала и компании «Нострум», в рамках которого следователи потревожили жилище одного из самых авторитетных петербургских предпринимателей Константина Голощапова: Целикова обвинили в хищении с использованием служебного положения и в особо крупном размере.