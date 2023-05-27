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    Сербия разворачивает армию у административной линии с Косово

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    Военные подразделения в направлении административной линии Косово и Метохии разворачивает Сербия, 27 мая сообщает портал «Вечерне новости».

    Ситуация в Косово и Метохии очень сложная, заявил министр обороны Сербии Милош Вучич. Он отметил, что военнослужащие займут позиции в ближайшие часы, и останутся там в дальнейшем.

    Накануне днем Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в регионе: косово-албанские власти попытались назначить албанцев мэрами городов на севере региона после того как местные сербы в апреле бойкотировали выборы. «Фонтанка» писала, что в ходе столкновений косовская полиция применила слезоточивый газ, дымовые и шоковые шашки. 10 человек с легкими травмами попали в больницы.

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