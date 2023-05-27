Силовая акция косовской полиции привела к травмам у пяти сотрудников

Во время беспорядков на севере Косово пострадали пять полицейских, повреждено как минимум семь автомобилей. К 27 мая ситуация стабилизировалась.

Конфликт произошел, когда горожане пытались предотвратить вторжение так называемой косовской полиции в муниципальные здания в Зубин-Потоке, Лепосавиче и Звечане. В процессе полиция применила слезоточивый газ, дымовые и шоковые шашки. 10 человек с легкими травмами попали в больницы.

В итоге полиция ворвалась в муниципальные здания и завела в них албанских мэров. Однако к утру субботы ситуация стабилизировалась, сообщает сайт местной новостной телекомпании В92.