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    Силовая акция косовской полиции привела к травмам у пяти сотрудников

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    Во время беспорядков на севере Косово пострадали пять полицейских, повреждено как минимум семь автомобилей. К 27 мая ситуация стабилизировалась.

    Конфликт произошел, когда горожане пытались предотвратить вторжение так называемой косовской полиции в муниципальные здания в Зубин-Потоке, Лепосавиче и Звечане. В процессе полиция применила слезоточивый газ, дымовые и шоковые шашки. 10 человек с легкими травмами попали в больницы.

    В итоге полиция ворвалась в муниципальные здания и завела в них албанских мэров. Однако к утру субботы ситуация стабилизировалась, сообщает сайт местной новостной телекомпании В92.

    Действия полиции осудили страны «пятерки», Европейский союз и США и потребовали немедленно прекратить насильственные действия.

    В Белграде в 9 (10:00 мск) утра в субботу в связи с силовой акцией косовской полиции президент Сербии Александр Вучич назначил заседание Совета национальной безопасности, сообщают местные СМИ.

    Накануне в пятницу он привел местную армию в состояние максимальной боевой готовности из-за ситуации в Косово и Метохии и потребовал от НАТО «срочно остановить насилие над сербами».

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