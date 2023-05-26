В Косово протесты. Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности

Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности, передаёт 26 мая РИА Новости. Президент страны Александр Вучич принял это решение из-за ситуации в Косово.

Вучич также призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе. Ранее он обвинил власти самопровозглашенной республики Косово в разжигании вооруженного конфликта, а Европу — в двойных стандартах в отношении Приштины.



В конце апреля главой муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца. При этом сербское большинство выборы бойкотировало. Белград также не признал результаты. Явка составила меньше 3,5%. В итоге в населённых преимущественно сербами четырёх областях к власти пришли кандидаты-албанцы.