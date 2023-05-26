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    Стало известно, когда начнут принимать заявления на 10-летние загранпаспорта

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    В МВД России официально подтвердили информацию о возобновлении приема заявлений на выдачу биометрических паспортов. О приостановке приема заявлений сообщалось еще в феврале.

    Прием заявлений о выдаче биометрического загранпаспорта возобновляется с 1 июня, заявила 26 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как и раньше, заявление можно будет подавать через Госуслуги, МФЦ или непосредственно в территориальном отделе МВД.

    Проблемы с получением загранпаспортов на 10 лет появились в конце января. Горожанам начали приходить предупреждения в личный кабинет «Госуслуг». Тем, кто уже больше месяца ждал нужного документа, рекомендовали набраться терпения. Остальным качестве альтернативы предложили получать пятилетние паспорта без чипов.

    Как писала «Фонтанка», МВД — лишь последнее звено в цепочке выдачи биометрических паспортов. Заминка вышла именно с микросхемой — носителем биометрических данных, на стороне производителя этих самых чипов — АО «Микрон». Тогда это объяснили повышенным спросом на 10-летние документы и «оптимизацией технологических процессов, чтобы в будущем удовлетворить спрос на чипы».

    В середине апреля руководитель завода Гульнара Хасьянова сообщила, что заводу удалось найти поставщиков и что с документами «все будет хорошо».

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