«Москва больше печатает». В Петербурге приостановили выдачу загранпаспортов на 10 лет

Соответствующее уведомление пользователям приходит на портале «Госуслуг» — там говорится, что, по информации «Гознак», изготовление паспортов нового поколения приостановлено до середины марта 2023 года.

В Петербурге временно перестанут выдавать заграничные паспорта нового образца на 10 лет. Об этом 31 января рассказали «Фонтанке» читатели.

Корреспонденту «Фонтанки», подавшему документы на оформление паспорта, в справочном центре УМВД подтвердили, что в городе есть проблемы с выдачей загранпаспортов: «Приём ведётся. Изготовление приостановлено — Москва перестала печать. Вы когда придёте на приём [для подачи документов], вам скажут, что возобновление печати планируется в апреле».

Один из читателей «Фонтанки» рассказал, что во время приёма для подачи документов в Пушкинском районе ему сообщили, что получение нового 10-летнего заграничного паспорта стоит ожидать лишь летом.

При этом, судя по всему, некоторым петербуржцам, успевшим подать на получение паспорта нового образца в конце прошлого года, готовые документы пока ещё выдают. Так, читатель «Фонтанки» из Невского района рассказал, что подавал документы 30 декабря, а 25 января забрал готовый паспорт. Ещё один собеседник «Фонтанки» успел на днях получить паспорт нового образца в центре на улице Красного Текстильщика.



В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской отказались от комментариев по данной ситуации.

