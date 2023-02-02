Гознак объяснил исчезновение «десятилетних» загранпаспортов нового образца

Акционерное общество «Гознак» 2 февраля прокомментировало ситуацию с приостановкой приема заявок на изготовление биометрических загранпаспортов с 10-летним сроком службы. Там объяснили, что это временные трудности, связанные с возросшим спросом и вынужденной модернизацией производства.

«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта», — рассказали в Гознаке.

В акционерном обществе пояснили, что производитель микросхем АО «Микрон» сейчас перенастраивает оборудование и проводит оптимизацию технологических процессов, чтобы в будущем удовлетворить спрос на чипы. «Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», добавили в АО «Гознак».

«Госуслуги» объявили о прекращении приема заявок на «десятилетние загранпаспорта». В сообщении «Госуслуг» говорится о том, что тем, кто успел подать документы, в личном кабинете будут предоставлены инструкции о дальнейших действиях. Тем, кто подавал документы лично, необходимо обратиться в место подачи.