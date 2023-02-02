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    Гознак объяснил исчезновение «десятилетних» загранпаспортов нового образца

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    Акционерное общество «Гознак» 2 февраля прокомментировало ситуацию с приостановкой приема заявок на изготовление биометрических загранпаспортов с 10-летним сроком службы. Там объяснили, что это временные трудности, связанные с возросшим спросом и вынужденной модернизацией производства.

    «В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта», — рассказали в Гознаке.

    В акционерном обществе пояснили, что производитель микросхем АО «Микрон» сейчас перенастраивает оборудование и проводит оптимизацию технологических процессов, чтобы в будущем удовлетворить спрос на чипы.

    «Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», добавили в АО «Гознак».

    «Госуслуги» объявили о прекращении приема заявок на «десятилетние загранпаспорта».

    В сообщении «Госуслуг» говорится о том, что тем, кто успел подать документы, в личном кабинете будут предоставлены инструкции о дальнейших действиях. Тем, кто подавал документы лично, необходимо обратиться в место подачи.

    О том, что в Петербурге возникли проблемы с получением загранпаспортов на 10 лет, «Фонтанка» писала ранее. Горожане начали получать соответствующие предупреждения в личном кабинете «Госуслуг». По предварительным данным, перебои могут сохраниться до марта 2023 года. В справочном центре УМВД нашему корреспонденту заявили, что возобновить печать планируют в апреле.

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    Комментарии 18

    NSE02 Фев 2023 в 14:49
    Позор!
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