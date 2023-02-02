Заявления на выпуск «десятилетних» загранпаспортов временно не будут принимать

Госуслуги объявили о временной приостановке приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца. Об этом 2 февраля сообщается на портале Госуслуг.



«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, дождитесь ответа от ведомства и действуйте согласно инструкции в ответе. Если вы подали заявление не через Госуслуги (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге прекратят выдавать «десятилетние» загранпаспорта с чипом. Изготовление документов нового поколения приостановлено до марта 2023 года. Паспорт «книжечкой» на пять лет все ещё можно получить.

