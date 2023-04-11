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    Завод по производству чипов для загранпаспортов заверил, что проблем с ними больше не будет

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    12 комментариев

    Директор завода «Микрон», который делает чипы для заграничных паспортов нового образца, заверила, что с документами «все будет хорошо». Предприятие нашло производителей необходимых материалов в России.

    Руководитель завода Гульнара Хасьянова 11 апреля выступала на пленарной сессии форума «Связь-2023». Как передает ТАСС, на вопрос о российских аналогах используемых в производстве материалов она ответила, что поставщики найдены. «Российские производители есть, мы с ними активно работаем, [хотя и] не все получается с первого раза», — цитирует агентство Хасьянову.

    По ее словам, сбой, который произошел в конце января, был связан с высоким спросом: «Мы привыкли заказывать производство за месяц. А если мы видим, что спрос резко скакнул, нужно просто немножечко больше времени на то, чтобы расширить производство».

    Конкретных дат, когда выдача таких паспортов возобновится в нормальном режиме, директор не привела, но заверила, что «все будет хорошо».

    Как писала «Фонтанка» в начале марта, выдача паспортов с чипами возобновилась в Екатеринбурге и области. По Петербургу такой информации не было.

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    Комментарии 12

    27473487011 Апр 2023 в 19:37
    Китай вместо Тайваня (о российских аналогах используемых в производстве ) ?
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