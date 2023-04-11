Завод по производству чипов для загранпаспортов заверил, что проблем с ними больше не будет

Директор завода «Микрон», который делает чипы для заграничных паспортов нового образца, заверила, что с документами «все будет хорошо». Предприятие нашло производителей необходимых материалов в России.
Руководитель завода Гульнара Хасьянова 11 апреля выступала на пленарной сессии форума «Связь-2023». Как передает ТАСС, на вопрос о российских аналогах используемых в производстве материалов она ответила, что поставщики найдены. «Российские производители есть, мы с ними активно работаем, [хотя и] не все получается с первого раза», — цитирует агентство Хасьянову.
По ее словам, сбой, который произошел в конце января, был связан с высоким спросом: «Мы привыкли заказывать производство за месяц. А если мы видим, что спрос резко скакнул, нужно просто немножечко больше времени на то, чтобы расширить производство».
Конкретных дат, когда выдача таких паспортов возобновится в нормальном режиме, директор не привела, но заверила, что «все будет хорошо».
Как писала «Фонтанка» в начале марта, выдача паспортов с чипами возобновилась в Екатеринбурге и области. По Петербургу такой информации не было.