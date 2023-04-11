Завод по производству чипов для загранпаспортов заверил, что проблем с ними больше не будет

Директор завода «Микрон», который делает чипы для заграничных паспортов нового образца, заверила, что с документами «все будет хорошо». Предприятие нашло производителей необходимых материалов в России.

Руководитель завода Гульнара Хасьянова 11 апреля выступала на пленарной сессии форума «Связь-2023». Как передает ТАСС, на вопрос о российских аналогах используемых в производстве материалов она ответила, что поставщики найдены. «Российские производители есть, мы с ними активно работаем, [хотя и] не все получается с первого раза», — цитирует агентство Хасьянову.

