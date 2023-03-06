В России возобновили выдачу загранпаспортов нового образца. Петербург пока просят не беспокоиться

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Жители Екатеринбурга и Свердловской области ликуют — в регионе уже начали выдавать биометрические паспорта на 10 лет. Правда, повезло не всем, а только тем, кто успел подать заявление до тех пор, как выдачу загранпаспортов приостановили. А вот Петербургу не повезло совершенно — документы нового образца, с чипами, как не выдавали, так пока и не будут. Самое поразительное — никто не может внятно объяснить, почему так происходит. Слова чиновников при самой простой проверке оказываются, мягко говоря, неправдой.

Проблемы с получением загранпаспортов на 10 лет возникли в конце января. Соответствующие предупреждения стали приходить горожанам в личный кабинет «Госуслуг». Тем, кто уже больше месяца ждал нужного документа, рекомендовали набраться терпения и ждать следующих указаний. В органах исполнительной власти, куда смогла дозвониться «Фонтанка», вдаваться в подробности не стали. «У нас такой команды еще не было», — сообщили в отделе по вопросам миграции МВД Петроградского района. «Пока ничего не говорят, кроме того что будут в начале апреля выдавать», — обнадежили в Приморском районе.

МВД — лишь последнее звено в цепочке выдачи биометрических паспортов. Как в начале февраля объяснял Гознак, изготавливающий странички с фотографией гражданина и встроенной микросхемой-носителем биометрических данных, заминка на стороне производителя этих самых чипов — ПАО «Микрон», поскольку из-за повышенного спроса на 10-летние документа перенастраивает оборудование «проводит оптимизацию технологических процессов, чтобы в будущем удовлетворить спрос на чипы».

Информация об этом была опубликована на сайте, где российские власти доносят до граждан ответы на актуальные вопросы — «Объясняем.рф».

«Производство сложное, наукоемкое, идет активный ввод новых российских материалов взамен импортных, — говорилось в объяснении. — Следует уточнить, что производство бланков для биометрических загранпаспортов и их выдача населению вернется в прежний темп в течение месяца, после того как «Микрон» объявит, что оптимизация техпроцесса завершена».

Однако, как выяснила «Фонтанка», камень, брошенный в «Микрон», улетел в «молоко». «У нас поставки чипов осуществляются, поставки в графике на текущий момент. Завод работает 24/7 в усиленном режиме: очень высокий спрос на продукцию нашу, не только на чипы для паспортов. Мы делаем максимально все возможное, чтобы весь этот спрос удовлетворить. В частности, что касается модулей для загранпаспортов, они поставляются, и по февралю все было в графике. Перенастройка технического оборудования — это постоянный процесс, которые идут чтобы возрастающий спрос удовлетворять быстрее. В январе были поставки у нас совершенно точно, как минимум две, это тысячи чип-модулей в одной поставке. Точнее не могу сказать — это коммерческая информация», — рассказали «Фонтанке» в АО «Микрон».



Для тех же, кому очень срочно надо уехать, остается опция заказа загранспаспорта старого образца. В отличие от новых, их заполняют прямо в районных отделах по вопросам миграции МВД — нудные бланки, отпечатанные на «Гознаке», там в наличии. Подвох лишь один — срок их действия — только пять лет. Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»