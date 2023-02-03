Даже пошлину обещают вернуть. Что о перебоях с выдачей биометрических загранпаспортов говорят официально

«Госуслуги» выдали объявление: прием заявлений на заграничные паспорта нового поколения приостановлена. Получается, что оформить документ с чипом и аж на 10 лет временно невозможно. Новость муссировали не первый день, но «на местах» – в регионах. А тут речь зашла о федеральном уровне. Комментировать пришлось даже Кремлю.

По «причинам, не зависящим от МВД России» МВД заявило о «технических причинах» произошедшего. Сообщение оказалось самым полезным с прикладной точки зрения. В конце концов, сейчас россиянам нужно решить вопрос «что делать?».

Оказалось, что действовать можно в зависимости от ситуации (в том случае, если заявление на загранпаспорт с биометрией уже подано). Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, если выезд за пределы страны нужен срочно, а пошлина оплачена, загранпаспорт сроком на 5 лет будет оформлен в «кратчайшие сроки».

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», – цитировало обещание МВД Медиа.

Для того, чтобы решить вопрос, также рекомендовали обращаться в подразделения по вопросам миграции. «По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены», – заявила официальный представитель ведомства. Кремль указал на технические причины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже высказался по поводу приостановки приема заявлений на 10-летние загранпаспорта. Он заявил, что проблема может лежать в технической плоскости «с чипами или еще что-то».

«Будьте проще, используйте обычные паспорта» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Госуслуги»: ищите инструкции Первыми о временной приостановке приема заявлений на загранпаспорта с биометрией заявили «Госуслуги». Официальное сообщение было опубликовано на сайте. Пользователям рекомендовали: если заявление уже подано в электронном виде, нужно действовать в соответствии с рекомендациями в личном кабинете. В тех случаях, когда документы подавались лично, придется идти ногами. Например, в МФЦ. Сроки решения проблемы не назывались.

«Гознак» объяснил: идет наладка оборудования