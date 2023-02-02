«Будьте проще». Кремль прокомментировал приостановку выдачи загранпаспортов с биометрией

В Кремле не видят проблемы в том, что в России приостановлен прием заявлений на выдачу заграничных паспортов нового образца с биометрией. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.



Он отметил, что на «остальные» паспорта заявления подать возможно. «Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то», – добавил Песков (цитата по ТАСС).

«Будьте проще, используйте обычные паспорта», – резюмировал пресс-секретарь президента.

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