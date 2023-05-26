Госдума рассматривает медицинский и юридический запрет на смену пола по желанию

Депутаты Госдумы готовят межфракционный законопроект, который полностью запретит россиянам менять пол по собственному желанию. Текст законопроекта еще не внесен в нижнюю палату парламента. Однако с ним ознакомились журналисты «Ведомостей».
Изменения, касающиеся смены пола, предполагается внести в два закона — «Об основах охраны здоровья» и «Об актах гражданского состояния». Первый дополнят статьей 45.1 — она запретит врачам делать операции по смене пола людям с психическими заболеваниями. Второй — статьей 70, где пропишут исключения на разрешение операции.
На данный момент одно из таких исключений, когда врачебная комиссия выдает человеку справку об изменении пола, как раз не устраивает законотворцев. Куратор законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил в ходе обсуждения документа, что «изменение пола — это психическое нарушение». Он также отметил, что известны случаи, «люди меняли пол, а потом хотели поменять его обратно».
Остается неясной позиция Минздрава, которая еще не была озвучена в Госдуме. Однако в ведомстве сообщили журналистам, что выступают за жесткое регулирование в этом вопросе, не забывая при этом о ряде объективных причин, когда одобрение операции возможно: например, если у гражданина врожденные генетические отклонения. В этом случае давать разрешение на смену пола должна соответствующая комиссия врачей, которые обладают высоким экспертным уровнем.
Опрошенные эксперты призывают депутатов учитывать мнения профильных специалистов и психиатров, напоминая, что полный запрет трансгендерного перехода может привести к увеличению числа суицидов.
В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал сразу несколько законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Министерство юстиции зарегистрировало приказ Роскомнадзора о критериях ЛГБТ-пропаганды. Он будет действовать с 1 сентября 2023 года до 2029 года.