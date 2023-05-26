Госдума рассматривает медицинский и юридический запрет на смену пола по желанию

Депутаты Госдумы готовят межфракционный законопроект, который полностью запретит россиянам менять пол по собственному желанию. Текст законопроекта еще не внесен в нижнюю палату парламента. Однако с ним ознакомились журналисты «Ведомостей».



Изменения, касающиеся смены пола, предполагается внести в два закона — «Об основах охраны здоровья» и «Об актах гражданского состояния». Первый дополнят статьей 45.1 — она запретит врачам делать операции по смене пола людям с психическими заболеваниями. Второй — статьей 70, где пропишут исключения на разрешение операции.

