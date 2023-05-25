Потратил деньги на себя. В Петербурге задержан бизнесмен, обещавший городу рабочие места для инвалидов

Следственный комитет задержал 61-летнего генерального директора коммерческой структуры в Петербурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 25 мая, бизнесмен обратился в комитет по труду и занятости Петербурга за субсидией. Он обещал создать рабочие места для инвалидов в службе доставки продуктов. Для этого ему нужны были деньги для закупки и модернизации 10 автомобилей.



«При этом в заявлении содержались заведомо ложные сведения о якобы трудоустройстве не менее 30 работников, являющихся инвалидами», — сообщает ведомство.

