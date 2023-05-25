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    Потратил деньги на себя. В Петербурге задержан бизнесмен, обещавший городу рабочие места для инвалидов

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    Следственный комитет задержал 61-летнего генерального директора коммерческой структуры в Петербурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 25 мая, бизнесмен обратился в комитет по труду и занятости Петербурга за субсидией. Он обещал создать рабочие места для инвалидов в службе доставки продуктов. Для этого ему нужны были деньги для закупки и модернизации 10 автомобилей.

    «При этом в заявлении содержались заведомо ложные сведения о якобы трудоустройстве не менее 30 работников, являющихся инвалидами», — сообщает ведомство.

    Летом 2020 года бизнесмен получил из бюджета 9 млн рублей, которые потратил, по версии следствия, на свои нужды.

    Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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