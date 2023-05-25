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    Таксист в Москве отправил скорую кувыркаться. На видео — его фатальная ошибка

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    Три человека в больнице и один погиб после тяжёлого ДТП, случившегося на юго-западе Москвы 25 мая. Столичная прокуратура взяла его на контроль, сообщается в телеграм-канале ведомства.

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    На Профсоюзной улице, по предварительной информации, 52-летний водитель такси выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и врезался в карету скорой помощи. Удар пришёлся в борт, от чего скорая потеряла равновесие и перевернулась. ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, видно, что таксист двигался на красный. Из скорой были госпитализированы водитель, два медработника и пациент. Один из медицинских работников скончался в больнице.

    прокуратура Москвы

    «Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, принятие решения о возбуждении уголовного дела и привлечении виновного лица к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — отмечается в сообщении.

    По данным канала «ДТП и ЧП Москва и МО», в скорой перевозили 19-летнего юношу с инфарктом. Самые серьёзные травмы были у 47-летней женщины-фельдшера, в частности, разрыв лёгкого.

    UPD: «Москва 24» передаёт, что спасти не удалось 34-летнего мужчину-фельдшера.

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