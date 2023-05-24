Капуста, морковь и свекла. Росстат рассказал, что сильнее всего дорожало за неделю

Инфляция в России за период с 16 по 22 мая составила 0,04%, следует из данных Росстата, опубликованных
Цены на морковь за тот же период выросли на 5,1%, на свеклу — на 2,5%, на картофель — на 2,4%. Также на 1,8% подорожала охлажденная и мороженая курица. Ранее «Фонтанка» писала, что крупные птицефабрики приостановили отгрузки из-за проблем с оборудованием.
На общей картине это отразилось не так сильно. Рост цен сгладили подешевевшие на 11,8% и 7,3% соответственно огурцы и помидоры.
Цены на наблюдаемые ведомством непродовольственные товары и услуги за указанный промежуток значительно не изменились. Лишь полет в экономклассе самолета подорожал на 2,2%.