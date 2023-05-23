«Тушку и филе практически не грузят». Крупные птицефабрики приостановили отгрузки из-за проблем с оборудованием

Крупные поставщики мяса птицы «Черкизово» и птицефабрика «Северная» уведомили своих контрагентов о приостановке отгрузок.



«В связи с техническим сбоем на производственной площадке не будет выполнен заказ по сегменту «птицеводство» на дату поставки 24.05.2023 г.», — сообщает «Черкизово» (копия есть у «Фонтанки»).



«Северная» в письме от 22 мая сообщила, что «в связи с сокращенным объемом мяса ц/б (цыпленка бройлерного. — Прим. ред.) отгрузка товара с 21-й недели осуществляется в ограниченном количестве».

