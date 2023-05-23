«Тушку и филе практически не грузят». Крупные птицефабрики приостановили отгрузки из-за проблем с оборудованием

Крупные поставщики мяса птицы «Черкизово» и птицефабрика «Северная» уведомили своих контрагентов о приостановке отгрузок.
«В связи с техническим сбоем на производственной площадке не будет выполнен заказ по сегменту «птицеводство» на дату поставки 24.05.2023 г.», — сообщает «Черкизово» (копия есть у «Фонтанки»).
«Северная» в письме от 22 мая сообщила, что «в связи с сокращенным объемом мяса ц/б (цыпленка бройлерного. — Прим. ред.) отгрузка товара с 21-й недели осуществляется в ограниченном количестве».
По словам участников рынка, на фоне дефицита цены снова поползли вверх. «Тушку цыпленка и филе грудки практически не грузят. Мы вынуждены заказывать где только можно и сильно дороже», — сообщил собеседник в одной из сетей.
В «Черкизово» сообщили, что снижение объемов поставок, о котором компания информировала партнеров, было связано «с временными сбоями в работе оборудования и нехваткой рабочего персонала». «В настоящее время обе проблемы решены, ситуация с поставками стабилизируется», — заявили в пресс-службе.
О проблеме с работой оборудования для переработки продуктов убоя ранее сообщала «Северная», объясняя резкое повышение цен в апреле. https://www.fontanka.ru/2023/05/10/72292676/ Это случилось из-за нехватки комплектующих после ухода с российского рынка иностранных производителей. Также растут траты на логистику и упаковку.