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    Мальчик серьезно пострадал на картинге в Петербурге. Прокуратура ведет проверку

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    Восьмилетний мальчик пострадал на картинге на проспекте Энергетиков в Петербурге. Видеозапись происшествия 24 мая оказалась в распоряжении «Фонтанки».

    По предварительным данным, ребенок поступил в детскую городскую больницу вечером 21 мая. Он на большой скорости врезался в стену на карте — это видно на кадрах.

    Прокуратура г. Санкт-Петербург

    Ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами.

    Прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка «соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей», сообщает пресс-служба ведомства.

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