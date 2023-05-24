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    В Петербурге задержан третий предполагаемый обидчик матроса, у которого отняли 8,5 тысячи долларов

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    Петербургская полиция нашла третьего подозреваемого в налете на матроса, у которого люди в кепках и с пистолетом отняли доллары. Новый фигурант тоже помещен в изолятор временного содержания.

    Задержали мужчину накануне на улице Бабушкина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая. Это официально не работающий 23-летний гражданин России, который раньше проблем с законом не имел.

    «Фонтанка» рассказывала о задержании еще двоих подозреваемых. Один из них признался, что задержан «за беспредел». Полицейские изъяли у них чужую травматическую «Грозу», стодолларовую купюру и сто тысяч рублей.

    Нападение на матроса произошло днем 18 мая. Потерпевший заявил, что люди в кепках, угрожая пистолетом, отняли у него борсетку, в которой было 8,5 тысячи долларов. Было возбуждено дело о разбое.

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