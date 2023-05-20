«За что задержан?» — «За беспредел». Полиция показала подозреваемых в нападении на матроса в Петербурге

Меньше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы отыскать подозреваемых в разбойном нападении на матроса в Московском районе Петербурга. Они времени тоже не теряли — из похищенных 8,5 тысячи долларов осталось сто.

О задержании фигурантов 20 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По горячим следам оперативники догнали двух молодых людей 18 и 22 лет на Гражданском проспекте, 79, накануне утром.