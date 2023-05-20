«За что задержан?» — «За беспредел». Полиция показала подозреваемых в нападении на матроса в Петербурге

Меньше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы отыскать подозреваемых в разбойном нападении на матроса в Московском районе Петербурга. Они времени тоже не теряли — из похищенных 8,5 тысячи долларов осталось сто.
О задержании фигурантов 20 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По горячим следам оперативники догнали двух молодых людей 18 и 22 лет на Гражданском проспекте, 79, накануне утром.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
По информации «Фонтанки», в одной из ближайших восьмиэтажек живёт младший. Оба официально не трудоустроены. Полицейские изъяли у них чужую травматическую «Грозу», стодолларовую купюру и сто тысяч рублей.
По крайней мере, один из молодых людей не отпирается. «За беспредел», — объясняет он причину задержания на видео, а после наводящих вопросов конкретизирует: где-то на Лиговском с подельниками забрал доллары у незнакомца. Как говорит, работали втроём.
Без валюты около пяти часов вечера 18 мая остался 29-летний матрос. Он рассказал о двух мужчинах в кепках и с пистолетом, отобравших борсетку, в которой были 8,5 тысячи долларов.
Подозреваемые задержаны на двое суток.