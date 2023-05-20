    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, зап

    773мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.91eur86.28

    «За что задержан?» — «За беспредел». Полиция показала подозреваемых в нападении на матроса в Петербурге

    7553
    27 комментариев

    Меньше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы отыскать подозреваемых в разбойном нападении на матроса в Московском районе Петербурга. Они времени тоже не теряли — из похищенных 8,5 тысячи долларов осталось сто.

    О задержании фигурантов 20 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По горячим следам оперативники догнали двух молодых людей 18 и 22 лет на Гражданском проспекте, 79, накануне утром.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    По информации «Фонтанки», в одной из ближайших восьмиэтажек живёт младший. Оба официально не трудоустроены. Полицейские изъяли у них чужую травматическую «Грозу», стодолларовую купюру и сто тысяч рублей.

    По крайней мере, один из молодых людей не отпирается. «За беспредел», — объясняет он причину задержания на видео, а после наводящих вопросов конкретизирует: где-то на Лиговском с подельниками забрал доллары у незнакомца. Как говорит, работали втроём.

    ПоделитьсяПоделиться


    Без валюты около пяти часов вечера 18 мая остался 29-летний матрос. Он рассказал о двух мужчинах в кепках и с пистолетом, отобравших борсетку, в которой были 8,5 тысячи долларов.

    Подозреваемые задержаны на двое суток.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ27
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 27

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close