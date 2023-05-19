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    Двое в кепках и с пистолетом опустошили карманы матроса в Петербурге больше чем на полмиллиона

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    Полиция Московского района ищет двух злодеев, которые обобрали матроса средь бела дня.

    В полицию 29-летний мужчина обратился накануне около пяти дня и сообщил, что на него совершено нападение у дома 246 по Лиговскому проспекту, стало известно «Фонтанке» 19 мая. Прибывшему на место наряду пострадавший рассказал, что на него напали двое в кепках. Они якобы показали ему пистолет и отобрали барсетку. В ней, по словам потерпевшего, было 8500 долларов.

    Кроме кепок матрос запомнил оранжевую футболку одного налетчика и черный спортивный костюм второго.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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