Разбил за 50 минут. Иностранец с ножом угнал машину у Муринского парка

На заправке петербургского водителя поджидал недружелюбный иностранец. Он угрожал ножом и угнал машину, которую скоро нашли разбитой в парке.



Инцидент произошел прошлым вечером на заправке на улице Руставели — у Муринского парка, стало известно «Фонтанке» 24 мая. В полицию обратился водитель и рассказал, что у него только что угнали Hyundai Solaris. На севере города объявили план «Перехват» — чтобы найти машину, понадобилась меньше часа, но автомобиль находился в Пискаревском парке уже разбитым.



Впрочем, предполагаемый угонщик далеко не ушел. В том же парке задержали 34-летнего гражданина Молдавии, не состоящего на миграционном учете. Ближе к ночи в полицию позвонил таксист — очевидец угона — и подтвердил версию водителя Hyundai.

