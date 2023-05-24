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    Разбил за 50 минут. Иностранец с ножом угнал машину у Муринского парка

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    На заправке петербургского водителя поджидал недружелюбный иностранец. Он угрожал ножом и угнал машину, которую скоро нашли разбитой в парке.

    Инцидент произошел прошлым вечером на заправке на улице Руставели — у Муринского парка, стало известно «Фонтанке» 24 мая. В полицию обратился водитель и рассказал, что у него только что угнали Hyundai Solaris. На севере города объявили план «Перехват» — чтобы найти машину, понадобилась меньше часа, но автомобиль находился в Пискаревском парке уже разбитым.

    Впрочем, предполагаемый угонщик далеко не ушел. В том же парке задержали 34-летнего гражданина Молдавии, не состоящего на миграционном учете. Ближе к ночи в полицию позвонил таксист — очевидец угона — и подтвердил версию водителя Hyundai.

    Возбуждено уголовное дело о разбое в крупном размере. Задержанного временно поместили в изолятор с протоколом о мелком хулиганстве.

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    УгонНожМуринский парк
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