«Она сводит меня с ума». В Пушкине дочь набросилась с ножом на мать из-за сладкого и «Терафлю»

Полицию вызывали утром в квартиру в Пушкине, где наряд ждали две женщины в крови. СК возбудил дело о покушении на убийство.



Скорая увезла накануне около 8 утра из квартиры дома на Гусарской улице 43-летнюю женщину с ножевыми ранениями в области туловища и головы, стало известно «Фонтанке» 23 мая. Из той же квартиры, но уже в отдел полиции увезли 21-летнюю дочь пострадавшей, а также нож и топорик.



По предварительной информации, женщина обвинила в нападении дочь, а та пояснила, как могла, что случилось. Якобы мать неоднократно пеняла дочери на то, что та «никчемная», так как не учится и не работает. Подозреваемая также заявила, что мать «сводит её с ума», чтобы та стала сумасшедшей.

