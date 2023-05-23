«Она сводит меня с ума». В Пушкине дочь набросилась с ножом на мать из-за сладкого и «Терафлю»

Полицию вызывали утром в квартиру в Пушкине, где наряд ждали две женщины в крови. СК возбудил дело о покушении на убийство.
Скорая увезла накануне около 8 утра из квартиры дома на Гусарской улице 43-летнюю женщину с ножевыми ранениями в области туловища и головы, стало известно «Фонтанке» 23 мая. Из той же квартиры, но уже в отдел полиции увезли 21-летнюю дочь пострадавшей, а также нож и топорик.
По предварительной информации, женщина обвинила в нападении дочь, а та пояснила, как могла, что случилось. Якобы мать неоднократно пеняла дочери на то, что та «никчемная», так как не учится и не работает. Подозреваемая также заявила, что мать «сводит её с ума», чтобы та стала сумасшедшей.
Накануне женщины снова поссорились, якобы из-за того, что девушка ест много сладкого, выпила «Терафлю», а также купила себе влажные салфетки и кофе. Пока мать была в ванной, дочь взяла кухонный нож. Когда женщина вышла, то девушка, по предварительной информации, попросила её повернуться спиной, чтобы якобы проверить, прокрасились ли волосы (этим женщины занимались накануне), после чего ударила ножом мать в поясницу. В ходе борьбы старшая женщина получила еще несколько поверхностных ран, после чего смогла закрыться в ванной и вызвать полицию.