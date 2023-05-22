Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения, передает 22 мая РИА Новости.



Буквально он сказал, что 86 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.

«Те 86,6 тысяч квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт»,— заявил Пашинян (цитата по РИА Новости).