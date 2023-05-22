Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения, передает 22 мая РИА Новости.
Буквально он сказал, что 86 тысяч квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.
«Те 86,6 тысяч квадратных километров включают также Нагорный Карабах. Но нужно также констатировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт»,— заявил Пашинян (цитата по РИА Новости).
Армянский премьер добавил, что необходимо создать гарантии, при которых политика этнических чисток в отношении армян Карабаха не будет продолжена.
Напомним, в советское время (с 1923 года) существовала Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджана. Население было преимущественно армянским (в 1925 армян было 94,4 %). По результатам Карабахской войны 1992–1994 годов регион перешёл под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом международное сообщество считало НКР территорией Азербайджана. Во время Второй Карабахской войны (2020 год) Азербайджан вернул контроль над четырьмя районами, в том числе над городами Шушу и Гадрут, а затем ещё над тремя районами.
В регионе находятся российские миротворцы. Соглашение о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших Баку и Ереван заключили 10 ноября 2020 года при посредничестве Москвы.