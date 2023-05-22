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    В магазинах и ТЦ Петербурга появится агитация за военную службу по контракту. Вешать плакаты и раздавать буклеты попросил Смольный

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    Власти Петербурга попросили торговые центры и розничные сети Петербурга подключиться к масштабной кампании по продвижению военной службы по контракту. Как стало известно «Фонтанке», совещание на эту тему прошло 19 мая в «Невской ратуше».

    Вице-губернатор Борис Пиотровский, который курирует внутреннюю политику, сообщил, что бизнес просят о помощи в «агрессивной агитации» в пользу военной службы по контракту, а также агитации «в широком смысле слова» и формировании образа русской армии.

    Промокампания в Петербурге должна заработать в полную силу к 1 июня. Бизнес просят размещать плакаты на фасадах и распространять буклеты с информацией о мерах поддержки. На следующем этапе власти города также попросят выдавать раздаточные материалы покупателям перед пробитием чеков. «Основная задача — информирование. О другом пока не просим», — сказал заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Размещать промоматериалы предстоит как минимум до конца года. К кампании также планируют подключить АЗС, кинотеатры и общепит.

    Предварительная договоренность с торговыми центрами достигнута. Первая партия раздаточных материалов в количестве 26 тысяч штук должна поступить в ближайшее время, отметил чиновник.

    Крупнейшие сети сообщили, что уже размещают в своих магазинах информационные буклеты и предоставляют места для палаток волонтеров на парковках. Однако предприниматели не хотят размещать растяжки на фасадах, а вместо этого предложили транслировать ролики на внутренних видеопанелях и звуковые сообщения, как это делалось в ковид.

    Подробнее о том, как будет проходить рекламная кампания, читайте в материале «Фонтанки».

    Ранее на совещании с бизнесом в администрации Выборгского района предпринимателям сообщили, что перед городом поставлена задача отправить в зону спецоперации в полтора раза больше людей, чем было призвано во время частичной мобилизации. Всего по стране с 1 января 2023 года в Вооруженные силы РФ на контракт и в рамках добровольческих формирований приняты 117 400 человек, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

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    Комментарии 82

    _1322 Мая 2023 в 12:30
    Численность МВД РФ - 922 000 душ.
    Количество государственных и муниципальных служащих - около 1 500 000 душ
    Количество сотрудников Следственного Комитета - около 24 000 душ
    Количество сотрудника ФСИН - около 450 000 душ
    Количество работников прокуратуры - около 54 000 душ
    Численность вооружённых сил (согласно указа пр-та от 25.08.2022) - более 2 000 000 душ
    Вся информация из открытых источников, опубликованная перечисленными ведомствами и росстатом.
    Итого: более 5 млн человек, которые получают зарплату от граждан (из бюджета). Они все за - пусть идут. Надо-то совсем чуть-чуть.
    +0−0
    27503938222 Мая 2023 в 12:30
    Ничего нового в рассейской (советской) военной науке. Как воевали лобовыми атаками, так и воюют.
    +0−0
    26170602122 Мая 2023 в 12:26
    Эти агитки нужно раздавать в Смольном, ЗакСе, всех районных администрациях+положить их в почтовые ящики всех представителей Единой России и можем повторяльщиков. Так же особи, клеящие букву Z на свои машины, должны быть тут же отправлены в военкомат, а их авто должны быть конфискованы. Те, кто носит футболки с буквой Z, должны сразу отправляться на сборный пункт, без промедления. Мой способ позволит сразу набрать не менее 300тыс человек среди пьяных "патриотов", а не тех, кто против этого безумия и 50 летних работяг заводов.
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