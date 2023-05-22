В магазинах и ТЦ Петербурга появится агитация за военную службу по контракту. Вешать плакаты и раздавать буклеты попросил Смольный

Власти Петербурга попросили торговые центры и розничные сети Петербурга подключиться к масштабной кампании по продвижению военной службы по контракту. Как стало известно «Фонтанке», совещание на эту тему прошло 19 мая в «Невской ратуше».

Вице-губернатор Борис Пиотровский, который курирует внутреннюю политику, сообщил, что бизнес просят о помощи в «агрессивной агитации» в пользу военной службы по контракту, а также агитации «в широком смысле слова» и формировании образа русской армии.



Промокампания в Петербурге должна заработать в полную силу к 1 июня. Бизнес просят размещать плакаты на фасадах и распространять буклеты с информацией о мерах поддержки. На следующем этапе власти города также попросят выдавать раздаточные материалы покупателям перед пробитием чеков. «Основная задача — информирование. О другом пока не просим», — сказал заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Размещать промоматериалы предстоит как минимум до конца года. К кампании также планируют подключить АЗС, кинотеатры и общепит.



Предварительная договоренность с торговыми центрами достигнута. Первая партия раздаточных материалов в количестве 26 тысяч штук должна поступить в ближайшее время, отметил чиновник.

Крупнейшие сети сообщили, что уже размещают в своих магазинах информационные буклеты и предоставляют места для палаток волонтеров на парковках. Однако предприниматели не хотят размещать растяжки на фасадах, а вместо этого предложили транслировать ролики на внутренних видеопанелях и звуковые сообщения, как это делалось в ковид.

