В магазинах и ТЦ Петербурга появится агитация за военную службу по контракту. Вешать плакаты и раздавать буклеты попросил Смольный

Власти Петербурга попросили торговые центры и розничные сети Петербурга подключиться к масштабной кампании по продвижению военной службы по контракту. Как стало известно «Фонтанке», совещание на эту тему прошло 19 мая в «Невской ратуше».
Вице-губернатор Борис Пиотровский, который курирует внутреннюю политику, сообщил, что бизнес просят о помощи в «агрессивной агитации» в пользу военной службы по контракту, а также агитации «в широком смысле слова» и формировании образа русской армии.
Промокампания в Петербурге должна заработать в полную силу к 1 июня. Бизнес просят размещать плакаты на фасадах и распространять буклеты с информацией о мерах поддержки. На следующем этапе власти города также попросят выдавать раздаточные материалы покупателям перед пробитием чеков. «Основная задача — информирование. О другом пока не просим», — сказал заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Размещать промоматериалы предстоит как минимум до конца года. К кампании также планируют подключить АЗС, кинотеатры и общепит.
Предварительная договоренность с торговыми центрами достигнута. Первая партия раздаточных материалов в количестве
Крупнейшие сети сообщили, что уже размещают в своих магазинах информационные буклеты и предоставляют места для палаток волонтеров на парковках. Однако предприниматели не хотят размещать растяжки на фасадах, а вместо этого предложили транслировать ролики на внутренних видеопанелях и звуковые сообщения, как это делалось в ковид.
Подробнее о том, как будет проходить рекламная кампания, читайте в материале «Фонтанки».
Ранее на совещании с бизнесом в администрации Выборгского района предпринимателям сообщили, что перед городом поставлена задача отправить в зону спецоперации в полтора раза больше людей, чем было призвано во время частичной мобилизации. Всего по стране с 1 января 2023 года в Вооруженные силы РФ на контракт и в рамках добровольческих формирований приняты