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    Больше 100 тысяч. Медведев раскрыл, сколько контрактников пришло в армию с начала года

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    С 1 января 2023 года в Вооруженные силы РФ на контракт и в рамках добровольческих формирований приняты 117 400 тысяч человек, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

    Медведев привел эти данные на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту. Обсуждали статистику за май по федеральным округам и субъектам РФ.

    Напомним, ранее в Смольном сообщили о запуске телефонной приемной Минобороны РФ — это короткий номер «117». Там ответят на вопросы о контракте и СВО. Стать профессиональным военным в Петербурге предлагают и при звонке на номер «122». Вообще это запись к врачу, но первым пунктом в звуковом меню идёт предложение заключить контракт на военную службу.

    А 9 мая на Дворцовой площади развернули мобильный пункт отбора контрактников сразу после парада в честь Дня Победы.

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    АрмияКонтрактникиМедведев
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