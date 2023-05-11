В Петербурге запустили две новые справочные службы — от Минобороны и про лекарства

В Петербурге запустили телефонную приемную Минобороны РФ и новый номер справочной службы о наличии лекарств, сообщает 11 мая аппарат вице-губернатора Станислава Казарина.
В том, что система работает, чиновники убедились 10 мая во время визита на АТС Смольного. Это унитарное предприятие отвечает за работы телефонной службы «122». С начала года она приняла уже более 2 млн обращений петербуржцев. Короткий номер «122» позволяет записаться к врачу. Но не только — первым пунктом в звуковом меню идёт предложение заключить контракт на военную службу.
Теперь в Петербурге есть и прямая связь с Минобороны — короткий номер «117». Там ответят на все вопросы о службе по контракту. Вариантов немного: «По вопросам поступления на военную службу по контракту нажмите 1, по вопросам проведения специальной военной операции нажмите 2».
Другой новый проект, в котором активно принимает участие АТС Смольного, — городская справочная служба о наличии лекарств по телефону 246-11-11. Там на все вопросы готов ответить автоматический голосовой помощник по имени Виктория. После приветствия приятным женским голосом бот сообщает: «Я ещё учусь, поэтому заранее приношу извинения за все возможные неудобства».