На Дворцовой площади появился мобильный пункт для заключения контракта на военную службу

После парада 9 Мая на Дворцовой площади появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Снимки сделал фотокорреспондент «Фонтанки». Такую же палатку на Дворцовой ставили в прошлый День города.
Недавно стало известно, что власти Петербурга просят помощи у бизнеса по популяризации службы по контракту. Задача — отправить в зону спецоперации на Украине в полтора раза больше людей, чем было призвано во время частичной мобилизации. В пересчете на предприятия — по 5 человек с каждого. Руководителям, которые не окажут содействия, предстоит серьезный разговор.
Суммы актуальных зарплат военных в зоне спецоперации опубликовало Минобороны 4 мая.