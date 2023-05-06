Водитель – как и пулеметчик. Минобороны РФ рассказало о зарплатах контрактников на СВО

Российское Минобороны опубликовало в своем телеграм-канале размер денежного довольствия военнослужащих по контракту в зоне военной операции. В конце поста – приглашение присоединиться. Офицерских позиций в перечне нет.
Итак, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет зарплата составляет от 204 тысяч в месяц плюс единовременно еще 195 тысяч (при заключении контракта на срок от года и более).
Самый большой доход в этом списке у заместителя командира взвода-командира отделения, которому платят от 242 тыс. рублей. Командир отделения получает от 232 тысяч. А инструктору штаба обещают от 226 тысяч в месяц, как и начальнику радиостанции командно-штабной машины.
Старшему телефонисту обещают платить от 219 тыс. рублей в месяц. Старшему саперу, а также старшему водителю-электрику – от 216 тысяч.
Денежное довольствие гранатометчика, водителя, повара и пулеметчика в зоне СВО, по данным Минобороны, составляет от 211 тысяч в месяц. А у стрелка – от 204 тысяч.
Отметим, что реклама службы по контракту активизировалась в последнее время. Так, в конце апреля Минобороны выпустили ролик, который завирусился в Сети. Его авторы недвусмысленно намекали, что настоящему «мужику» лучше быть военным, чем работать охранником, фитнес-тренером или таксистом.
А 4 мая стало известно, что глава Петербурга Александр Беглов повысил единовременную «губернаторскую» выплату контрактникам, отправляющимся в зону СВО, с 300 до 500 тысяч рублей.
Тем временем городской бизнес тоже настоятельно просят помочь городу в популяризации военной службы по контракту. Начальник военкомата Выборгского района Александр Бажимов рассказал предпринимателям о целевых показателях, озвученных на совещании губернатора с главами районов. Военком назвал цифру, сколько было призвано в рамках частичной мобилизации, и сообщил: «...сейчас нам надо отправить в полтора раза больше». Конкретнее, «с каждого предприятия по пять человек» нужно уговорить пойти на контракт.
Подробнее о серьезном разговоре петербургских властей с бизнесом и его военных аспектах читайте в нашем материале.