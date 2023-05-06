Водитель – как и пулеметчик. Минобороны РФ рассказало о зарплатах контрактников на СВО

Российское Минобороны опубликовало в своем телеграм-канале размер денежного довольствия военнослужащих по контракту в зоне военной операции. В конце поста – приглашение присоединиться. Офицерских позиций в перечне нет.



Итак, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет зарплата составляет от 204 тысяч в месяц плюс единовременно еще 195 тысяч (при заключении контракта на срок от года и более).



Самый большой доход в этом списке у заместителя командира взвода-командира отделения, которому платят от 242 тыс. рублей. Командир отделения получает от 232 тысяч. А инструктору штаба обещают от 226 тысяч в месяц, как и начальнику радиостанции командно-штабной машины.

