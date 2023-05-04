«С каждого предприятия по пять человек». Смольный попросил у бизнеса помощи в найме контрактников для отправки в зону СВО

Власти Петербурга просят у городских предприятий помощи в популяризации военной службы по контракту. Об этом 4 мая рассказали на встрече с бизнесом глава Выборгского района Виктор Полунин и начальник отдела районного военного комиссариата Александр Бажимов.
По словам Бажимова, несколько недель назад губернатор Александр Беглов провел совещание с главами районов и представителями военного комиссариата, на котором были озвучены целевые показатели по контрактникам. Военком назвал цифру, сколько было призвано в рамках частичной мобилизации, и сообщил: «...сейчас нам надо отправить в полтора раза больше».
«Те предприятия, которые здесь находятся, которые пойдут нам навстречу, я прошу с каждого предприятия по пять человек на контракт уговорить», — сказал он.
Сроки, в которые нужно выполнить план по контрактникам, на встрече не назывались, но через две недели предприятия попросили отчитаться, сколько человек они направили в информационный пункт района. Бизнесу дали понять, что в этот раз отсидеться не получится. «Мы это видели на уровне мобилизации — уходили в сторону разными способами. Сейчас так не пойдет. Придется задавать конкретные вопросы: а что ты сделал, собираешься ли ты делать и что ты вообще об этом думаешь?» — заявил Виктор Полунин.
Подробнее о том, что посулили и чем погрозили бизнесу, читайте в материале «Фонтанки».