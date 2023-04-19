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    «Ты же мужик». Минобороны РФ показало «превращение» в контрактников

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    «Кем ты мечтал стать? В чем твоя сила? Какой путь ты хотел выбрать?» — с такими вопросами обратилось Минобороны РФ к российским мужчинам, агитируя поступать на службу по контракту. Ролик, похожий на социальную рекламу, появился в официальном телеграм-канале ведомства 19 апреля.

    Минобороны России

    На видео три главных героя: охранник в магазине, фитнес-тренер и таксист. Каждый из них сначала предстает в форме российского военного с нашивкой «Z» и автоматом (возможно, представляя себя солдатом), после чего возвращается к привычной «форме». Судя по всему, своей работой мужчины недовольны.

    Охраннику задается вопрос: «Разве таким защитником ты хотел стать?» Тренера спрашивают: «Разве в этом твоя сила?» А вопрос для таксиста: «Разве такой путь ты хотел выбрать?» В итоге все трое переосмысляют свою жизнь, и в конце видео они, уже в военной экипировке и с оружием, выходят из тумана вместе с другими бойцами.

    Заканчивается видео призывом: «Служи по контракту», и обещанием ежемесячной выплаты от 204 тысяч рублей. Контакты для записи тоже оставлены.

    «Фонтанка» в начале апреля рассказывала, что в Петербурге снова начали появляться мобильные пункты записи на службу по контракту. Один такой заметили на Крестовском острове.

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