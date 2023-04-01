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    И на футбол, и в армию. На Крестовском по дороге к стадиону появился пункт записи на службу по контракту

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    Весна, хоть и календарная, уже пришла в Петербург, а вместе с ней начали появляться и мобильные пункты набора на военную службу по контракту. Один из таких заметила читательница «Фонтанки» 1 апреля в Приморском парке Победы.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Судя по сообщению в группе «Пункт отбора на военную службу по контракту», этот открылся только сегодня. Больше удивляет текст поста, автор обещает, что инструкторы пункта готовы дать подробную информацию о военной службе и проконсультируют о «новых поправках в законе, благодаря которым увеличился призывной возраст до 50 лет». Отметим, что в мае прошлого года Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы. А законопроект об изменении максимального призывного возраста до 30 лет пока не принят.

    Время и место для установки пункта выбраны крайне удачно – сегодня на «Газпром Арене» футбольный «Зенит» играет с «Уралом». Толпы болельщиков будут проходить мимо как на стадион, так и обратно.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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