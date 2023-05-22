Змея украла рыбу из-под носа петербургского рыбака

Петербургские рыбаки остались без улова на Суходольском озере. Пойманную ими рыбу украл уж — прямо на глазах изумлённых зрителей.

«Насколько гениальным нужно быть зверем, чтобы вот так внаглую залезть в садок и своровать единственную пойманную за все выходные рыбку? В общем, остались мы без ухи», — резюмирует потерпевший.



«Фонтанка» подробно рассказывала, как отличить ужа от гадюки и что делать при укусе.