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    Змея украла рыбу из-под носа петербургского рыбака

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    Петербургские рыбаки остались без улова на Суходольском озере. Пойманную ими рыбу украл уж — прямо на глазах изумлённых зрителей.

    Удивительный случай произошёл вчера в Приозерском районе Ленобласти, видео публикует 22 мая группа «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

    «Насколько гениальным нужно быть зверем, чтобы вот так внаглую залезть в садок и своровать единственную пойманную за все выходные рыбку? В общем, остались мы без ухи», — резюмирует потерпевший.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, как отличить ужа от гадюки и что делать при укусе.

    Если вы заметили змею на территории жилой застройки, она угрожает людям или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию по круглосуточному телефону: (812) 417–59–36.

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    Комментарии 17

    Гость22 Мая 2023 в 12:15
    Уха из плотвы - нонсенс..
    +0−1
    Гость22 Мая 2023 в 11:48
    Это анаконда !
    +0−0
    AndrewBarsik22 Мая 2023 в 11:10
    Посмотрел видео и почему-то сразу подумал про налоговую инспекцию.
    +3−1
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