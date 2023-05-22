Змея украла рыбу из-под носа петербургского рыбака

Петербургские рыбаки остались без улова на Суходольском озере. Пойманную ими рыбу украл уж — прямо на глазах изумлённых зрителей.
Удивительный случай произошёл вчера в Приозерском районе Ленобласти, видео публикует 22 мая группа «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
«Насколько гениальным нужно быть зверем, чтобы вот так внаглую залезть в садок и своровать единственную пойманную за все выходные рыбку? В общем, остались мы без ухи», — резюмирует потерпевший.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как отличить ужа от гадюки и что делать при укусе.
Если вы заметили змею на территории жилой застройки, она угрожает людям или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию по круглосуточному телефону: (812) 417–59–36.