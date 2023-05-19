Только не отсасывайте яд. Что делать при укусе змеи и как отличить ужа от гадюки

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Сезон змеиных укусов начался. И если ужи, которых можно увидеть в наших лесах, безопасны для человека, то встреча с гадюкой может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Как избежать встречи со змеей? Что можно и нельзя делать при укусе? Отвечают коллеги из «Доктор Питер», «Вокруг света» и 76.гu.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой В мире насчитывается около четырех тысяч видов змей, а ядовитые составляют примерно четверть из них. При этом отличить ядовитую змею от ее безвредной сестры порой может только специалист: некоторые безобидные выглядят почти так же, как смертельно опасные, — это позволяет им защищаться от хищников.



Впрочем, иногда определить проблемность змеи по внешним признакам несложно. Например, на территории России обитает несколько видов ядовитых пресмыкающихся из семейства гадюковых. Их отличительные черты: голова треугольной формы, более широкая, чем туловище, и, если вам этого недостаточно для определения, — вертикальные зрачки. Но, пожалуйста, не берите змею в руки, чтобы посмотреть ей в глаза! Еще можно отличить по хвосту: у гадюк на нем могут быть яркие желтые или оранжевые пятна. Но это знак не очень надежный.

Такие признаки отличают всех представителей этого обширного семейства рептилий от ужей, которые тоже водятся в Ленинградской области.

Если вас укусила змея — Если вас укусила змея и вы не поняли, уж это или гадюка, нужно посмотреть на укус. От ужа остаются царапины, а от гадюки — одна или две красные точки. Если понюхать место укуса гадюки, то можно ощутить пряный запах гвоздики, — рассказала кандидат биологических наук, заведующая кафедрой зоологии Ярославского государственного педагогического университета Елена Анашкина.



Яд гадюки смешанного типа, он разрушает клетки крови и нервную систему. Причем за считанные часы. У пострадавшего уменьшается проницаемость кровеносных сосудов, конечности отекают, по всему телу появляются синяки и кровоподтеки, а кожа становится настолько блестящей, что про нее говорят «зеркальная». Что делать при укусе змеи Как ранее рассказывал главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин, обычно за сезон в институт привозят около десятка пострадавших от змей, чаще всего от гадюк.



Обычно у человека развивается сильный отек в месте укуса, возникают боли, могут появиться тошнота или рвота, но температура тела высоко не поднимается — как правило, не выше 37,5 градуса.

По словам токсиколога, введение «антигадючьей» сыворотки требуется не всегда. Это зависит от скорости распространения отека. Как правило, таким пациентам вводят противостолбнячную сыворотку или столбнячный анатоксин, если у пострадавшего нет хронических заболеваний, а также применяют гипербарическую оксигенацию — насыщение тканей кислородом. Лечение в таких случаях может занимать 10–14 дней.



Бывает и так, что змея кусает, но яд не впрыскивает. Врачи называют это «сухим укусом». Однако надеяться на это не стоит и лучше принять меры. При укусе змеи Алексей Лодягин советует действовать следующим образом: Сразу же вызывайте скорую.

До приезда бригады «03» как можно меньше двигайтесь. При укусе в руку лучше придать ей так называемое срединное положение — подвязать на косынку в согнутом виде. А при укусе в ногу надо уложить пострадавшего горизонтально.

Пейте воду, чтобы ускорить выведение яда из организма.

Примите антигистаминный препарат, если у вас есть склонность к аллергической реакции.

Фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына в своем телеграм-канале советует также придерживаться следующих правил. Успокойте пострадавшего или успокойтесь сами, если это произошло с вами. Нужно избегать истерик и иметь в виду, что далеко не все укусы приводят к отравлению. Немедленно снимите кольца, браслеты и прочие украшения на пострадавшей руке. При укусе змеи очень вероятен отек, и все это будет мешать циркуляции крови.



Если змея мертва, сфотографируйте ее — это может помочь врачам в идентификации.

Что категорически нельзя делать при укусе змеи Во-первых, ни в коем случае не накладывайте жгут. Продукты метаболизма, накопившиеся в крови за время пережатия руки или ноги, после снятия жгута могут только ухудшить состояние, говорит Алексей Лодягин.

Не пользуйтесь популярным советом — не отсасывайте яд из ранки. Нет гарантии, что у вас нет ранок или повреждений слизистой полости рта и яд не попадет в кровь еще и так.



«Исследования показали, что все эти методы неэффективны, а некоторые даже опасны: они приводят к инфицированию и усилению кровотечения. Наложение жгута на пораженную ногу или руку ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления (особенно при укусах гюрзы, гадюк), повышает возможность летального исхода. При отсасывании удается эвакуировать не более 20 процентов яда, но очень велика опасность инфицирования ранки от укуса», — предупредила Екатерина Синицына.

И, конечно, не стоит употреблять алкоголь. Какие меры профилактики против укусов змей существуют Змеи кусают человека спонтанно, а не охотясь на нас специально. Поэтому в большинстве случаев наиболее эффективный способ защиты от неприятностей — наше собственное разумное поведение.

Приучите себя и своих детей к рефлексу: заметили змею — тихо отойдите от нее подальше. Ни в коем случае не трогайте и не пытайтесь взять ее в руки. Кроме того, под разумным поведением следует понимать следующие меры:

Направляясь в лес, надевайте прочную закрытую обувь.

Запомните, что змеи любят отдыхать во всевозможных дуплах, дырках в пнях и поваленных бревнах. На попытку потревожить их они будут реагировать агрессивно. И мы их понимаем.

Гуляя по лесу, не старайтесь двигаться тихо. Помните, что змеи шума не любят и обычно ретируются с полянки или с тропинки при первых признаках вторжения.

Прежде чем нагнуться за грибом или присесть у куста с брусникой, пошуршите вокруг палочкой — вполне вероятно, что рядом в листьях пригрелась змея.

Не забывайте проверять обувь, брошенные на землю куртки или пледы, спальники и углы палатки перед тем, как за них взяться, — туда может забраться змея.