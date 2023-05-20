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    ДТП-огонь в Москве: пассажир выходит из машины за секунду до того, как её сносит грузовик

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    Впечатляющее ДТП произошло вечером 20 мая в Москве на Северо-Восточной хорде, напротив улицы Хлобыстова.

    Дептранс сообщает о столкновении двух автомобилей, после которого начался пожар. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как из стоящей в правой полосе легковушки выходит пассажир, и буквально через секунду машину сносит грузовик. Она тут же начинает дымиться и вскоре, по информации MSK1.RU, оказывается полностью охвачена огнём.

    официальный канал Дептранса

    «Очевидцы в автобусе говорили про какие-то баллоны газовые. То ли кто-то вез, то ли у кого-то выпали», — рассказала изданию очевидица Оксана.

    «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону центра затруднено», — пишет Дептранс.

    Похожие ДТП произошли в Петербурге на КАД 16 и 17 мая. Автомобили врезались в стоящие транспортные средства. В одном случае человек пострадал, в другом погиб.

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