ДТП-огонь в Москве: пассажир выходит из машины за секунду до того, как её сносит грузовик

Впечатляющее ДТП произошло вечером 20 мая в Москве на Северо-Восточной хорде, напротив улицы Хлобыстова.
Дептранс сообщает о столкновении двух автомобилей, после которого начался пожар. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как из стоящей в правой полосе легковушки выходит пассажир, и буквально через секунду машину сносит грузовик. Она тут же начинает дымиться и вскоре, по информации MSK1.RU, оказывается полностью охвачена огнём.
официальный канал Дептранса
«Очевидцы в автобусе говорили про какие-то баллоны газовые. То ли кто-то вез, то ли у кого-то выпали», — рассказала изданию очевидица Оксана.