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    Любаву и Елисея перевезли в Летний сад в специальных «мешках». Видно, какие они огромные

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    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Насколько крупные птицы лебеди, понятно по видео выпуска Любавы и Елисея в Карпиев пруд в Летнем саду.

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    «Фонтанка» уже писала о переезде лебедей в летний «дом» из зимнего — Ленинградского зоопарка. Теперь можно посмотреть, как он выглядит. Процесс это непростой. Птиц перевозят в специальных «мешках», наружу торчат головы на длинных шеях. Сотрудники несут их на руках: один человек — одного лебедя. Причём каждая птица — в половину человеческого роста.

    пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

    Высвобождают Любаву и Елисея из «одёжек» только у самой воды. Они настолько сильные, что люди с трудом справляются с ними.

    Пара лебедей-шипунов зимует в Ленинградском зоопарке и с 2021 года весной переезжает в Карпиев пруд. До этого там жили родители Елисея — Руслан и Людмила.

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