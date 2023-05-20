Любаву и Елисея перевезли в Летний сад в специальных «мешках». Видно, какие они огромные

Насколько крупные птицы лебеди, понятно по видео выпуска Любавы и Елисея в Карпиев пруд в Летнем саду.

«Фонтанка» уже писала о переезде лебедей в летний «дом» из зимнего — Ленинградского зоопарка. Теперь можно посмотреть, как он выглядит. Процесс это непростой. Птиц перевозят в специальных «мешках», наружу торчат головы на длинных шеях. Сотрудники несут их на руках: один человек — одного лебедя. Причём каждая птица — в половину человеческого роста.

Высвобождают Любаву и Елисея из «одёжек» только у самой воды. Они настолько сильные, что люди с трудом справляются с ними.



Пара лебедей-шипунов зимует в Ленинградском зоопарке и с 2021 года весной переезжает в Карпиев пруд. До этого там жили родители Елисея — Руслан и Людмила.