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    Лебеди вернулись в Летний сад после зимовки. Их ждал Беглов

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    Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки в зоопарке. Один из первых пару после возвращения навестил губернатор Александр Беглов.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации 20 мая, пару лебедей-шипунов традиционно забирают на зимовку в Ленинградский зоопарк в октябре с наступлением холодов и возвращают в Карпиев пруд в конце весны.

    Елисей и Любава приезжают на каникулы в Летний сад с 2021 года. До них родители Елисея Руслан и Людмила долгие годы радовали жителей и гостей города в Летнем саду. А родители Любавы Афина и Персей с весны по осень обитают в пруду Пискаревского мемориала.

    Сотрудники Ленинградского зоопарка привозят своим подопечным корм (смеси зерновых, овощей, фарша, рыбы, витаминных добавок) и ежедневно следят за их здоровьем и поведением. Ради здоровья птиц предлагать им другую еду запрещено. Приближаться к ним тоже не стоит: лебеди активно защищают свою территорию.

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    Комментарии 5

    Гость20 Мая 2023 в 12:25
    лебедей то за що)
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