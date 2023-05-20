Лебеди вернулись в Летний сад после зимовки. Их ждал Беглов

Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки в зоопарке. Один из первых пару после возвращения навестил губернатор Александр Беглов.



Как сообщает пресс-служба городской администрации 20 мая, пару лебедей-шипунов традиционно забирают на зимовку в Ленинградский зоопарк в октябре с наступлением холодов и возвращают в Карпиев пруд в конце весны.



Елисей и Любава приезжают на каникулы в Летний сад с 2021 года. До них родители Елисея Руслан и Людмила долгие годы радовали жителей и гостей города в Летнем саду. А родители Любавы Афина и Персей с весны по осень обитают в пруду Пискаревского мемориала.

