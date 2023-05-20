Удирая от полиции, «Лада» взлетела и в полёте разбила стекло проезжавшему мимо автобусу. Про водителя — целая история

Ночная погоня за нарушителем в Московском районе Петербурга закончилась аварией-«перевёртышем». Выяснилось, что у водителя не было прав. И не только.



Как сообщает ГУ МВД по городу и области, 20 мая около полуночи инспектор ДПС решил остановить «Ладу Калину». Водитель в ответ увеличил скорость — «попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан». Полицейские организовали преследование. Через 20 минут у дома 17-А в поселке Московская Славянка водитель не справился с управлением и врезался сначала в поребрик, а затем в автобус (пассажиров в нём не было). «Лада» опрокинулась. «Ночная погоня с кульбитом и ДТП с автобусом, следующим в парк, закончилась на углу Московского и Колпинского шоссе (Славянка), пилота достали сотрудники ДПС», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В ДТП, по данным полиции, никто не пострадал.

