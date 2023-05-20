Удирая от полиции, «Лада» взлетела и в полёте разбила стекло проезжавшему мимо автобусу. Про водителя — целая история

Ночная погоня за нарушителем в Московском районе Петербурга закончилась аварией-«перевёртышем». Выяснилось, что у водителя не было прав. И не только.
Как сообщает ГУ МВД по городу и области, 20 мая около полуночи инспектор ДПС решил остановить «Ладу Калину». Водитель в ответ увеличил скорость — «попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан». Полицейские организовали преследование. Через 20 минут у дома 17-А в поселке Московская Славянка водитель не справился с управлением и врезался сначала в поребрик, а затем в автобус (пассажиров в нём не было). «Лада» опрокинулась. «Ночная погоня с кульбитом и ДТП с автобусом, следующим в парк, закончилась на углу Московского и Колпинского шоссе (Славянка), пилота достали сотрудники ДПС», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В ДТП, по данным полиции, никто не пострадал.
Полицейские задержали 42-летнего нарушителя и составили в отношении него административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ за вождение без прав.
Некоторые подробности сообщает «Дорожный инспектор». Инспекторы решили остановить «Ладу» для проверки в рамках профилактического рейда «Нетрезвый водитель».
«Пролетел старый КПМ на Московском шоссе, пролетел п. Ленсоветовский. Но инспекторы ДПС ОГИБДД по Пушкинскому району уже перекрыли шоссе в районе Московской Славянки. Увидев патрульные автомобили, злодей решил повернуть направо, но не справился с управлением на высокой скорости. Автомобиль наехал на поребрик, перевернулся, совершив ДТП с проезжающим мимо маршрутным автобусом. Хорошо, что полеты по шоссе не закончились ДТП. Пара моментов со стороны водителя а/м Lada были очень опасными», — отмечается в сообщении.
Мужчина из Пензенской области, по данным «Дорожного инспектора», «мчался на вечернее свидание», прав он был лишён за управление транспортным средством в состоянии опьянения и на этот раз тоже был нетрезв: надул 0,529 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л. Также на него составили протоколы за неостановку по требованию полиции (статья 12.25 КоАП РФ) и отсутствие страховки (статья 12.37 КоАП РФ). Автомобиль увезли на спецстоянку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (управление т/с в состоянии опьянения лицом, подвергнутым наказанию).