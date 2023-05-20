Июльскую жару обещают центральной России через неделю

В конце следующей недели в центральные регионы России с большой вероятностью придёт июльская жара. Об этом РИА Новости сообщил 20 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80 процентов, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10–15 градусов, а дневная 23–28», — сказал он.



В конце следующей недели в центральной части страны ожидается переменная облачность и местами короткие дожди, которые, по словам Вильфанда, будут восприниматься «как радость».

