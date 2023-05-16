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    Десятидневный погодный процесс в Петербурге завершается. Уже видно тёмную силу, идущую на нас

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    Процесс потепления в Петербурге занял 10 дней. О нём рассказывает и показывает на графике 16 мая главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Вчера температура воздуха достигла максимума в период этого потепления — 23,9 градуса около 15 часов. Утром 16 мая температура в городе превысила норму на 5–6 градусов, а во второй половине недели вернется к ней. Уже завтра станет прохладнее, а затем будет около 15 градусов. Так что медленный процесс потепления заканчивается.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Конечно, это не такое быстрое повышение температуры воздуха, как наблюдалось в 2014 году, когда к третьей декаде мая вода настолько прогрелась в Финском заливе, что начался самый ранний купальный сезон, но все же», — отмечает Колесов.

    Что касается осадков, в начале десятого атмосферный фронт прошёл Чудское озеро и приблизился к юго-западу Ленинградской области (его хорошо видно на карте «Яндекс.Погоды»). До Петербурга он доберётся, как ожидается, около 16–18 часов, отмечает синоптик.

    Скриншот с карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот с карты «Яндекс.Погоды»
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    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    Скриншот с карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот с карты «Яндекс.Погоды»


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