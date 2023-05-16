Десятидневный погодный процесс в Петербурге завершается. Уже видно тёмную силу, идущую на нас

Вчера температура воздуха достигла максимума в период этого потепления — 23,9 градуса около 15 часов. Утром 16 мая температура в городе превысила норму на 5–6 градусов, а во второй половине недели вернется к ней. Уже завтра станет прохладнее, а затем будет около 15 градусов. Так что медленный процесс потепления заканчивается.

Процесс потепления в Петербурге занял 10 дней. О нём рассказывает и показывает на графике 16 мая главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале .

«Конечно, это не такое быстрое повышение температуры воздуха, как наблюдалось в 2014 году, когда к третьей декаде мая вода настолько прогрелась в Финском заливе, что начался самый ранний купальный сезон, но все же», — отмечает Колесов.



Что касается осадков, в начале десятого атмосферный фронт прошёл Чудское озеро и приблизился к юго-западу Ленинградской области (его хорошо видно на карте «Яндекс.Погоды»). До Петербурга он доберётся, как ожидается, около 16–18 часов, отмечает синоптик.

